Звички, які непомітно нищать волосся: ось чому воно стає сухим і ламається

Кожна з нас хоч раз стикалася з проблемою сухого волосся. То кінчики занадто сухі, через що пасма плутаються, то шкіра голови суха і викликає дискомфорт. Причини цього можуть бути різні, починаючи з наших помилок під час простої б’юті-рутини.

Лікарка-косметологиня Закія Нур у своєму інстаграмі застерегла підписників та підписниць щодо неправильного сушіння волосся. Виявляється, це одна з найпоширеніших причин пошкодження його структури.

4 ознаки того, що ваше волосся вже пошкоджене

Щоб зрозуміти, у якому стані перебувають ваші пасма, візьміть дзеркало або увімкніть ліхтарик на смартфоні й перевірте наявність цих симптомів:

постійна пухнастість на верхівці. Якщо біля проділу постійно стирчать дрібні волоски, які ніколи не виростають до загальної довжини й не вкладаються навіть праскою, то це не новенькі волоски. Це обламані волосини, що втратили міцність;

посічені та мляві кінчики. Кінці роздвоюються, стають сухими на дотик і нагадують мітлу. Це може бути сигналом, що стрижень волосини зруйнований;

втрата блиску та сухість. Раніше волосся було шовковистим, а тепер стало тьмяним, шершавим і ламається? Якщо жодні олії чи сироватки більше не повертають йому глянець, це означає, що захисний бар'єр кутикули втрачено.

Помилки при сушінні волосся

Коли волосся мокре, воно стає надзвичайно вразливим, еластичним і легко піддається механічним пошкодженням. А у багатьох з нас є кілька нищівних для волосся звичок. Мова йде про агресивне розтирання рушником, інтенсивне струшування пасом чи звичка ходити годинами з тюрбаном на голові – все це руйнує захисний шар волосини. Так робити не треба, застерігає лікарка.



Чому волосся стає сухим / Фото Magnific

Як урятувати сухе волосся

На щастя, на ранніх етапах процес можна зупинити й значно покращити стан волосся. Для цього варто дотримуватися простих правил:

відмовтеся від тертя: замість того щоб терти пасма, акуратно збирайте зайву вологу м'яким рушником із мікрофібри або звичайною бавовняною футболкою;

не залишайте волосся мокрим надовго: тривале висихання на повітрі збільшує втому волосин;

використовуйте кондиціонери та маски: після кожного миття обов'язково закривайте лусочки кутикули якісним кондиціонером або глибоко зволожувальною маскою.

А якщо ваше волосся часто стає жирним, то у перукарів є свої секрети і на цей випадок, які допоможуть цього уникнути.