Врач-косметологиня Закия Нур в своем инстаграмме предостерегла подписчиков и подписниц относительно неправильной сушки волос. Оказывается, это одна из распространенных причин повреждения его структуры.
4 признака того, что ваши волосы уже повреждены
Чтобы понять, в каком состоянии находятся ваши пряди, возьмите зеркало или включите фонарик на смартфоне и проверьте наличие этих симптомов:
постоянная пушистость на верхушке. Если у пробора постоянно торчат мелкие волоски, которые никогда не вырастают до общей длины и не укладываются даже утюгом, это не новенькие волоски. Это обломанные волосы, потерявшие силу;
посеченные и вялые кончики. Концы раздваиваются, становятся сухими на ощупь и напоминают метлу. Это может быть сигналом, что стержень волоса разрушен;
потеря блеска и сухость. Раньше волосы были шелковистыми, а теперь стали тусклыми, шершавыми и ломаются? Если никакие масла или сыворотки больше не возвращают ему глянец, значит защитный барьер кутикулы потерян.
Ошибки при сушке волос
Когда волосы мокрые, они становятся чрезвычайно уязвимыми, эластичными и легко поддаются механическим повреждениям. А у многих из нас есть несколько разрушительных для волос привычек. Речь идет об агрессивном растирании полотенцем, интенсивном встряхивании прядей или привычке ходить часами с тюрбаном на голове – все это разрушает защитный слой волоса. Так делать не надо, предостерегает врач.
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Почему волосы становятся сухими / Фото Magnific
Как спасти сухие волосы
К счастью, на ранних этапах процесс можно остановить и значительно улучшить состояние волос. Для этого следует придерживаться простых правил:
откажитесь от трения: вместо того чтобы тереть пряди, аккуратно собирайте лишнюю влагу мягким полотенцем из микрофибры или обычной хлопковой футболкой;
не оставляйте волосы мокрыми надолго: длительное высыхание на воздухе увеличивает усталость волос;
используйте кондиционеры и маски: после каждой мойки обязательно закрывайте чешуйки кутикулы качественным кондиционером или глубоко увлажняющей маской.
А если ваши волосы часто становятся жирными, то у парикмахеров есть свои секреты и на этот случай, которые помогут этого избежать.