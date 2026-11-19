Традиційно щороку наприкінці листопада у світі та в Україні проходить Чорна п'ятниця, коли магазини обіцяють шалені знижки буквально на все. Проте за яскравими банерами можуть ховатися штучно завищені ціни. Крім того, можна стати жертвою спонтанних покупок, про які потім доводиться шкодувати.

Розповідаємо, як робити розумні покупки у Чорну п’ятницю, як зекономити та що треба зробити напередодні розпродажу, який в Україні відбудеться 27 листопада.

Чимало українських і світових ритейлерів використовують сезонний ажіотаж, щоб продати залежалий товар або замаскувати звичайний прайс під "вигідну пропозицію". Щоб не спустити бюджет на непотрібні речі та справді заощадити, варто заздалегідь продумати стратегію покупок і звернути увагу на кілька перевірених лайфхаків.

Насамперед проведіть ревізію гардероба чи побутових потреб і складіть чіткий список із 3 – 5 конкретних позицій, яких вам справді бракує. Коли є фіксований план, набагато легше ігнорувати провокативні акції на кшталт "три речі за ціною двох" і не купувати черговий светр лише через привабливий червоний цінник.



Чорна п'ятниця в Україні відбудеться 27 листопада / Magnific

За кілька днів до старту розпродажів додайте обрані товари у кошик або список бажань у різних магазинах і зробіть скріншоти їхньої поточної вартості. Це найпростіший спосіб відстежити недобросовісних продавців, які напередодні акції підвищують ціни на 20 – 30%, щоб потім ефектно їх "знизити" до початкового рівня.

Найбільшу реальну економію в Чорну п'ятницю дають покупки не в розпал сезону, а наперед. Наприкінці листопада на зимові пуховики чи черевики діють мінімальні дисконти через піковий попит, тоді як на демісезонний або літній одяг магазини роблять максимальні знижки, щоб звільнити склади.

Шукайте подвійну вигоду в розділах Outlet або Sale на великих мультибрендових майданчиках. Саме під час головного розпродажу року ритейлери часто випускають додаткові промокоди на 15 – 25%, які сумуються з уже наявною знижкою на речі з минулих колекцій.

Перед оплатою замовлення обов'язково перевірте розділ із кешбеками у своєму банківському додатку. У період листопадових розпродажів банки часто пропонують підвищений відсоток повернення коштів за покупки в партнерських мережах одягу, косметики чи електроніки, що дозволяє додатково зекономити.

Окрему увагу приділіть безпеці та умовам повернення, особливо якщо купуєте на незнайомих сторінках у соцмережах. Шахраї активно створюють фейкові магазини з "ліквідацією складу" за повною передоплатою, тому нові для вас бренди варто замовляти виключно післяплатою з оглядом на пошті.

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