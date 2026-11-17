За його словами, справжній стиль полягає зовсім не в кількості витрачених грошей, а в умінні грамотно інвестувати власний бюджет у правильні фасони та фактури. Про це більше модельєр розповів у своєму інстаграмі.

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Бюджетні речі, які виглядають дорого

Першою незамінною позицією у цьому переліку є класичний жакет. Як зазначив стиліст, головну роль тут відіграють чітка лінія плечей, якісна цупка тканина та повна відсутність зайвого декору. Саме такі деталі допомагають речі тримати форму, тож оточення ніколи не здогадається, чи купили ви цей жакет на сезонному розпродажі, чи придбали в елітному паризькому бутику.

Модний жакет / Фото з інстаграму @mk_manufacture

Наступний безпрограшний варіант – широкі костюмні штани з високою посадкою. На думку дизайнера, правильна довжина виробу в поєднанні зі щільним матеріалом гарантує стовідсотковий успіх образу. Цей фасон вдало витягує силует і візуально робить ноги значно довшими, додаючи фігурі витонченості та статусності.

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Образ з класичними штанами / Фото з інстаграму @goldi.ukraine

Не менш важливою складовою дорогого гардероба Андре Тан вважає лаконічну сорочку. Головна умова вдалої покупки ховається у виборі щільної бавовни, яка не просвічує білизну. Така базова річ завжди виглядає статусно і легко поєднується з іншими елементами одягу, дозволяючи мати бездоганний вигляд за низьку ціну.

Бавовняна сорочка / Фото з інстаграму @ocean_wom

Поціновувачам деніму експерт радить звернути увагу на прямі джинси глибокого темного відтінку без жодних дірок чи потертостей. Модельєр підкреслює, що для створення статусного образу варто уникати навмисно зістарених моделей та декоративних розрізів. Лаконічний крій і чистий насичений колір роблять денім більш елегантним і доречним навіть у стриманих ділових образах.

Темні джинси / Фото з інстаграму @ocean_wom

Завершує добірку правильна мінімалістична сумка. Вона повинна мати чітку геометричну форму, охайну фурнітуру та жодних величезних логотипів відомих брендів. Андре Тан переконаний, що надмірна демонстрація розкоші на аксесуарах часто свідчить про брак смаку, тоді як стримана елегантність завжди працює на користь власниці та підкреслює її індивідуальність.

Модна сумка на зиму / Фото з інстаграму @likemood.ua

Днями стиліст також розповідав, якими кольорами можна урізноманітнити зимовий гардероб.