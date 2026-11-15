Чим урізноманітнити зимовий гардероб: Андре Тан назвав 5 кольорів замість чорного

Український дизайнер Андре Тан у новому відео в інстаграмі назвав, які п'ять кольорів можна обирати замість чорного в холодну пору року. Серед них є як стримані класичні відтінки, так і більш насичені варіанти.

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Темно-синій

Першим дизайнер виділив темно-синій. Він має елегантний вигляд і добре підходить для пальт та костюмів. Андре Тан вважає цей відтінок класичною альтернативою чорному.

Образ у темно синьому кольорі / Фото з інстаграм-сторінки kimturkington_

Шоколадний

Ще один варіант – шоколадний колір. Він допоможе зробити образи цікавішими, водночас зберігаючи їхню стриманість.

Образ у шоколадному кольорі / Фото з інстаграм-сторінки Sandra Ezenva

Графітовий

Для тих, хто не готовий до яскравих експериментів, підійде графітовий. Він майже такий самий універсальний, як чорний, але допоможе трохи змінити звичну колірну гаму гардероба.

Образ у сірому кольорі / Фото з інстаграм-сторінки itsolivialevett

Бордовий

Також Андре Тан радить звернути увагу на бордовий. Особливо ефектно, за його словами, виглядають пальта цього кольору.

Образ у кольорі бургунді / Фото з інстаграм-сторінки samiraradmehr

Молочний

П'ятим кольором дизайнер назвав молочний. Він радить додавати його до гардероба поступово – наприклад, почати зі светра чи шарфа. Водночас від білих штанів узимку Андре Тан жартома пропонує поки відмовитися, бо вони ризикують швидко забруднитися.

Образ у молочному кольорі на зиму / Фото з інстаграм-сторінки aaagistyle

А раніше Андре Тан розповідав, як не мерзнути взимку й мати стильний вигляд.