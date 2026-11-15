Чем разнообразить зимний гардероб: Андре Тан назвал 5 цветов вместо черного

Образ в бордовом цвете / Фото со страницы в инстаграме aleks.lukava
Зимой в гардеробе многих людей преобладает черная одежда. Однако это не единственный цвет, который можно выбрать для холодного времени года. Разнообразить образы помогут другие оттенки, которые так же легко сочетать друг с другом.
Украинский дизайнер Андре Тан в новом видео в инстаграме рассказал, какие пять цветов можно выбрать вместо черного в холодное время года. Среди них есть как сдержанные классические оттенки, так и более насыщенные варианты.
Темно-синий
Первым дизайнер выделил темно-синий. Он выглядит элегантно и хорошо подходит для пальто и костюмов. Андре Тан считает этот оттенок классической альтернативой черному.
Шоколадный
Еще один вариант – цвет шоколада. Он поможет сделать образы более интересными, сохраняя при этом их сдержанность.
Графитовый
Для тех, кто не готов к ярким экспериментам, подойдет графитовый. Он почти так же универсален, как черный, но поможет немного изменить привычную цветовую гамму гардероба.
Бордовый
Также Андре Тан советует обратить внимание на бордовый. Особенно эффектно, по его словам, выглядят пальто этого цвета.
Молочный
Пятым цветом дизайнер назвал молочный. Он советует добавлять его в гардероб постепенно – например, начать со свитера или шарфа. В то же время от белых штанов зимой Андре Тан в шутку предлагает пока отказаться, так как они рискуют быстро запачкаться.
А ранее дизайнер рассказывал, как не замерзнуть зимой и при этом выглядеть стильно.
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