Как не замерзнуть зимой и выглядеть стильно: 5 вещей, которые согреют в сильные морозы

Образ на зиму / Фото с страницы lorna в инстаграме
Зима уже не за горами, поэтому самое время позаботиться о теплом гардеробе. Ведь даже в морозную погоду можно выглядеть стильно, если правильно подобрать верхнюю одежду, аксессуары и вещи для дополнительного утепления. В то же время не стоит жертвовать комфортом ради короткой куртки или легкого свитера.
Украинский дизайнер Андре Тан назвал пять модных вещей, которые помогут согреться зимой и оставаться стильной. Об этом он рассказал в новом видео, которое опубликовал на своей странице в инстаграме.
Длинный объемный пуховик
Первая вещь, которую советует выбрать дизайнер, – это длинный пуховик. По словам Андре Тана, короткие модели могут выглядеть эффектно, однако в морозную погоду важнее позаботиться о тепле. Он советует обратить внимание на объемные пуховики с качественным утеплителем. Такая верхняя одежда защищает от холода и помогает создать актуальный зимний образ.
Дублянка с овчиной
Еще один тренд зимнего сезона – дубленки, в частности объемные модели с овчиной. Андре Тан особо отметил дубленки-авиаторы и варианты с большим воротником. Такая верхняя одежда не только согревает, но и делает образ более интересным. Дубленку можно сочетать с джинсами, теплыми штанами, свитерами и ботинками.
Кашемировый свитер
В холодное время года также стоит иметь в гардеробе качественный кашемировый свитер. Дизайнер советует выбирать объемные модели с высоким горлом, которые хорошо согревают и подходят к различной одежде.
Среди цветов Андре Тан выделил молочный, шоколадный и серый. Такие оттенки легко сочетать между собой, а также с джинсами, классическими штанами и даже юбками. В то же время дизайнер предостерегает от синтетических вещей, которые продают под видом кашемира. Поэтому при покупке стоит внимательно проверять состав изделия.
Большой шарф
Важным зимним аксессуаром Андре Тан назвал большой шарф. По его словам, в этом сезоне можно смело выбирать объемные модели, которые не только дополняют образ, но и защищают от холода. Шарф можно обмотать вокруг шеи, накинуть на плечи или носить поверх пальто.
Термобелье
Последний пункт в списке дизайнера, однако не менее важный – термобелье. Оно помогает сохранять тепло в холодную погоду, оставаясь незаметным под основной одеждой. Это особенно практичный вариант для морозных дней, длительных прогулок и времени, проводимого на улице.
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