Как не замерзнуть зимой и выглядеть стильно: 5 вещей, которые согреют в сильные морозы

Украинский дизайнер Андре Тан назвал пять модных вещей, которые помогут согреться зимой и оставаться стильной. Об этом он рассказал в новом видео, которое опубликовал на своей странице в инстаграме.

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Длинный объемный пуховик

Первая вещь, которую советует выбрать дизайнер, – это длинный пуховик. По словам Андре Тана, короткие модели могут выглядеть эффектно, однако в морозную погоду важнее позаботиться о тепле. Он советует обратить внимание на объемные пуховики с качественным утеплителем. Такая верхняя одежда защищает от холода и помогает создать актуальный зимний образ.

Длинный объемный пуховик / Фото с страницы в инстаграме debbielegrainger

Дублянка с овчиной

Еще один тренд зимнего сезона – дубленки, в частности объемные модели с овчиной. Андре Тан особо отметил дубленки-авиаторы и варианты с большим воротником. Такая верхняя одежда не только согревает, но и делает образ более интересным. Дубленку можно сочетать с джинсами, теплыми штанами, свитерами и ботинками.

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Образ с дублянкой / Фото с инстаграма mariajoynson

Кашемировый свитер

В холодное время года также стоит иметь в гардеробе качественный кашемировый свитер. Дизайнер советует выбирать объемные модели с высоким горлом, которые хорошо согревают и подходят к различной одежде.

Среди цветов Андре Тан выделил молочный, шоколадный и серый. Такие оттенки легко сочетать между собой, а также с джинсами, классическими штанами и даже юбками. В то же время дизайнер предостерегает от синтетических вещей, которые продают под видом кашемира. Поэтому при покупке стоит внимательно проверять состав изделия.

Кашемировый свитер / Фото с страницы в инстаграме dasha_murr__

Большой шарф

Важным зимним аксессуаром Андре Тан назвал большой шарф. По его словам, в этом сезоне можно смело выбирать объемные модели, которые не только дополняют образ, но и защищают от холода. Шарф можно обмотать вокруг шеи, накинуть на плечи или носить поверх пальто.

Образ с большим шарфом / Фото с страницы в инстаграме eviwave

Термобелье

Последний пункт в списке дизайнера, однако не менее важный – термобелье. Оно помогает сохранять тепло в холодную погоду, оставаясь незаметным под основной одеждой. Это особенно практичный вариант для морозных дней, длительных прогулок и времени, проводимого на улице.

Термобелье / Фото с сайта украинского бренда HEY BECCA

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