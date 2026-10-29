Як не мерзнути взимку й мати стильний вигляд: 5 речей, які зігріють у сильні морози

Український дизайнер Андре Тан назвав п'ять модних речей, які допоможуть зігрітися взимку та залишатися стильною. Про це він розповів у новому відео, яке опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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Довгий об'ємний пуховик

Першою річчю, яку радить обрати дизайнер, є довгий пуховик. За словами Андре Тана, короткі моделі можуть мати ефектний вигляд, однак у морозну погоду важливіше подбати про тепло. Він радить звернути увагу на об'ємні пуховики з якісним утеплювачем. Такий верхній одяг захищає від холоду та допомагає створити актуальний зимовий образ.

Довгий об'ємний пуховик / Фото з інстаграм-сторінки debbielegrainger

Дублянка з овчиною

Ще один тренд зимового сезону – дублянки, зокрема об'ємні моделі з овчиною. Андре Тан особливо відзначив дублянки-авіатори та варіанти з великим коміром. Такий верхній одяг не лише зігріває, а й робить образ цікавішим. Дублянку можна поєднувати з джинсами, теплими штанами, светрами та черевиками.

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Образ з дублянкою / Фото з інстаграм-сторінки mariajoynson

Кашеміровий светр

У холодну пору року також варто мати в гардеробі якісний кашеміровий светр. Дизайнер радить обирати об'ємні моделі з високою горловиною, які добре зігрівають і пасують до різного одягу.

Серед кольорів Андре Тан виділив молочний, шоколадний і сірий. Такі відтінки легко поєднувати між собою, а також із джинсами, класичними штанами та навіть спідницями. Водночас дизайнер застерігає від синтетичних речей, які продають під виглядом кашеміру. Тож під час покупки варто уважно перевіряти склад виробу.

Кашеміровий светр / Фото з інстаграм-сторінки dasha_murr__

Великий шарф

Важливим зимовим аксесуаром Андре Тан назвав великий шарф. За його словами, цього сезону можна сміливо обирати об'ємні моделі, які не лише доповнюють образ, а й захищають від холоду. Шарф можна обмотати навколо шиї, накинути на плечі або носити поверх пальта.

Образ з великим шарфом / Фото з інстаграм-сторінки eviwave

Термобілизна

Остання річ у списку дизайнера, проте не менш важливо – термобілизна. Вона допомагає зберігати тепло під час холодної погоди, залишаючись непомітною під основним одягом. Це особливо практичний варіант для морозних днів, тривалих прогулянок і часу, проведеного надворі.

Термобілизна / Фото з сайту українського бренду HEY BECCA

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