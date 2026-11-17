По его словам, настоящий стиль заключается вовсе не в количестве потраченных денег, а в умении грамотно вкладывать свой бюджет в правильные фасоны и фактуры. Подробнее об этом модельер рассказал в своем инстаграме.

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Бюджетные вещи, которые выглядят дорого

Первой незаменимой позицией в этом списке является классический пиджак. Как отметил стилист, главную роль здесь играют четкая линия плеч, качественная плотная ткань и полное отсутствие лишнего декора. Именно такие детали помогают вещи держать форму, поэтому окружающие никогда не догадаются, купили ли вы этот жакет на сезонной распродаже или приобрели в элитном парижском бутике.

Модный жакет / Фото из инстаграма @mk_manufacture

Следующий беспроигрышный вариант – широкие костюмные штаны с высокой посадкой. По мнению дизайнера, правильная длина изделия в сочетании с плотным материалом гарантирует стопроцентный успех образа. Этот фасон удачно вытягивает силуэт и визуально делает ноги значительно длиннее, придавая фигуре изящество и престижность.

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Образ с классическими штанами / Фото из инстаграма @goldi.ukraine

Не менее важной составляющей дорогого гардероба Андре Тан считает лаконичную рубашку. Главное условие удачной покупки кроется в выборе плотного хлопка, который не просвечивает нижнее белье. Такая базовая вещь всегда выглядит престижно и легко сочетается с другими элементами одежды, позволяя выглядеть безупречно по низкой цене.

Хлопковая рубашка / Фото из инстаграма @ocean_wom

Ценителям денима эксперт советует обратить внимание на прямые джинсы глубокого темного оттенка без каких-либо дыр или потертостей. Модельер подчеркивает, что для создания престижного образа следует избегать намеренно состаренных моделей и декоративных разрезов. Лаконичный крой и чистый насыщенный цвет делают деним более элегантным и уместным даже в сдержанных деловых образах.

Темные джинсы / Фото из инстаграма @ocean_wom

Завершает подборку правильная минималистичная сумка. Она должна иметь четкую геометрическую форму, аккуратную фурнитуру и никаких огромных логотипов известных брендов. Андре Тан убежден, что чрезмерная демонстрация роскоши в аксессуарах часто свидетельствует о недостатке вкуса, тогда как сдержанная элегантность всегда играет на пользу обладательнице и подчеркивает ее индивидуальность.

Модная сумка на зиму / Фото из инстаграма @likemood.ua

На днях стилист также рассказывал, какими цветами можно разнообразить зимний гардероб.