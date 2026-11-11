У костюмі за 87 тисяч гривень: Кейт Міддлтон поєднала бордовий із сірим у діловому образі

На образ принцеси Уельської звернуло увагу видання The Daily Mail. Журналісти підрахували, що лише твідовий костюм Кейт коштує 1 430 фунтів стерлінгів (приблизно 87 тисяч гривень).

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Комплект від бренду Bella Freud складався з жакета Saint James за 875 фунтів стерлінгів і сірих штанів Slim Kim вартістю 555 фунтів. Під жакет Кейт одягнула кашеміровий светр із високим коміром насиченого журавлинного відтінку від Kiltane. Бордовий колір добре вписується в осінню палітру, а також гармонійно поєднується із сірим костюмом. До того ж відтінок светра перегукується з тонкими смужками на тканині жакета та штанів.

Серед аксесуарів принцеса Уельська обрала бордову сумку Day Crossbody Bag від Smythson за 695 фунтів стерлінгів. Також вона взула замшеві туфлі Gianvito із загостреним носком у відтінку Burgundy Suede та доповнила образ сережками-підвісками із зеленим аметистом від Kiki McDonough.

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Окрему увагу привернув червоний мак, прикріплений до жакета Кейт. Ця квітка є символом пам'яті загиблих у війнах. Принцеса наділа її з нагоди Дня перемир'я (Armistice Day), який щороку відзначають 11 листопада.

Зауважимо, що Кейт Міддлтон часто обирає для виходів у світ костюми та поєднання жакетів зі штанами. Нещодавно принцеса Уельська також з'явилася в жакеті Zara, широких чорних штанах від Roland Mouret і бордовому ремені.