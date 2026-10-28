У жакеті Zara та з особливим аксесуаром: Кейт Міддлтон зустрілася з колишньою дружиною Гейтса

Особливу увагу привернув годинник Cartier – подарунок її чоловіка, принца Вільяма. Про це написало видання Tatler.

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Так, 8 жовтня Кейт Міддлтон зустрілася в Лондоні з філантропкою Меліндою Френч Гейтс, колишньою дружиною Білла Гейтса. Зустріч була приватною, а фотографію з неї Кенсінгтонський палац оприлюднив лише 27 жовтня – майже через три тижні. Під час розмови жінки обговорили можливу співпрацю своїх організацій, які працюють над розширенням можливостей для молоді та жінок.

Що одягла Кейт Міддлтон

Основою образу став двобортний жакет Zara, який принцеса доповнила білим топом із шовкової суміші від Joseph. До них вона підібрала чорні широкі штани від Roland Mouret і бордовий ремінь Victoria Beckham. Завершили вбрання чорні шкіряні ботильйони Gianvito Rossi. Завдяки поєднанню чорного, білого та бордового кольорів образ вийшов стриманим, але не нудним. А широкі штани й жакет класичного крою зробили його доречним для ділової зустрічі.

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Кейт також доповнила образ обручкою із сапфіром і діамантами та годинником Ballon Bleu de Cartier. Останній має для принцеси особливе значення, адже це подарунок від принца Вільяма на третю річницю їхнього весілля у 2014 році, пише People. Годинник вирізняється синіми стрілками, які гармонійно поєднуються із сапфіром на обручці Кейт.

Раніше ми писали про трендове фарбування волосся Кейт Міддлтон.