В жакете Zara и с необычным аксессуаром: Кейт Миддлтон встретилась с бывшей женой Гейтса

Особое внимание привлекли часы Cartier – подарок ее мужа, принца Уильяма. Об этом написало издание Tatler.

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Так, 8 октября Кейт Миддлтон встретилась в Лондоне с филантропкой Мелиндой Френч Гейтс, бывшей женой Билла Гейтса. Встреча была частной, а фотографию с нее Кенсингтонский дворец обнародовал только 27 октября – почти через три недели. Во время беседы женщины обсудили возможное сотрудничество своих организаций, которые работают над расширением возможностей для молодежи и женщин.

Что надела Кейт Миддлтон

Основой образа стал двубортный жакет Zara, который принцесса дополнила белым топом из шелковой смеси от Joseph. К ним она подобрала черные широкие брюки от Roland Mouret и бордовый ремень Victoria Beckham. Завершили наряд черные кожаные ботильоны Gianvito Rossi. Благодаря сочетанию черного, белого и бордового цветов образ получился сдержанным, но не скучным. А широкие брюки и жакет классического кроя сделали его уместным для деловой встречи.

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Кейт также дополнила образ обручальным кольцом с сапфиром и бриллиантами и часами Ballon Bleu de Cartier. Последние имеют для принцессы особое значение, ведь это подарок от принца Уильяма на третью годовщину их свадьбы в 2014 году, пишет People. Часы отличаются синими стрелками, которые гармонично сочетаются с сапфиром на обручальном кольце Кейт.

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