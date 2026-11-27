Чорні ботильйони з нульових знову з'явилися на світових подіумах. Експерти радять комбінувати впізнаване взуття з джинсами різного крою, короткими спідницями та сукнями з пишними рукавами.

Модне видання Vogue проаналізувало повернення чорних ботильйонів нульових років, які знову заполонили покази Isabel Marant, Blumarine та Dsquared2. Культові фасони взуття, що визначали вуличний стиль ікон моди на початку 2000-х, повертаються у практичних комбінаціях для прохолодного сезону.

З чим носити чорні ботильйони взимку

Наприклад, гостроносі моделі на шпильці чудово врівноважують розслаблені mom jeans. Таке взуття, яке свого часу обожнювали Кендалл Дженнер та Джіджі Хадід, гармонійно доповнюють теплий светр і лаконічний тренч.

Красиві ботильйони на зиму 2027 / Фото з інстаграму @vanessa_shoes_official

Водночас для більш зухвалого настрою підійдуть масивні байкерські ботильйони. Стилісти радять носити їх із чорними скінні та шкірянкою в тон, надихаючись культовими виходами Жизель Бюндхен.

Байкерські ботильйони – як їх носити взимку / Фото з інстаграму @vzyttia_woman

Якщо ж вам хочеться стриманого ретро, варто обрати пару з квадратним носком. Фасон, знайомий за образами Анджеліни Джолі та Кейт Мосс, освіжить монохромний аутфіт із білими джинсами slim fit і класичною сорочкою.

Взуття з квадратним мисом / Фото з інстаграму @roysen_co

Не менш актуальними залишаються й "козаки". Що цікаво, бренди Ganni та Casablanca пропонують поєднувати це взуття з короткими джинсовими спідницями у стилі бохо.

Взуття "козаки" / Фото з інстаграму @betori.store.ua

А завершує перелік трендів взуття на масивній XL-платформі. Тут найкраще працює стилістичний контраст у дусі Алекси Чанг – грубу підошву міксують із ніжною мінісукнею з рукавами-буфами, накинувши зверху темний кардиган або куртку.

Масивні ботильйони на зиму / Фото з інстаграму @asidada.ua

До речі, у зимовому сезоні 2026 – 2027 дизайнери та модні інфлюєнсери відмовляються від стриманої темної класики на користь виразних акцентів. Головними фаворитами холодної пори стали яскраво-фіолетовий і гірчичний відтінки, які вже заполонили світові подіуми та стрічки соцмереж.