Модне видання Vogue проаналізувало повернення чорних ботильйонів нульових років, які знову заполонили покази Isabel Marant, Blumarine та Dsquared2. Культові фасони взуття, що визначали вуличний стиль ікон моди на початку 2000-х, повертаються у практичних комбінаціях для прохолодного сезону.

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З чим носити чорні ботильйони взимку

Наприклад, гостроносі моделі на шпильці чудово врівноважують розслаблені mom jeans. Таке взуття, яке свого часу обожнювали Кендалл Дженнер та Джіджі Хадід, гармонійно доповнюють теплий светр і лаконічний тренч.

Красиві ботильйони на зиму 2027 / Фото з інстаграму @vanessa_shoes_official

Водночас для більш зухвалого настрою підійдуть масивні байкерські ботильйони. Стилісти радять носити їх із чорними скінні та шкірянкою в тон, надихаючись культовими виходами Жизель Бюндхен.

Байкерські ботильйони – як їх носити взимку / Фото з інстаграму @vzyttia_woman

Якщо ж вам хочеться стриманого ретро, варто обрати пару з квадратним носком. Фасон, знайомий за образами Анджеліни Джолі та Кейт Мосс, освіжить монохромний аутфіт із білими джинсами slim fit і класичною сорочкою.

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Взуття з квадратним мисом / Фото з інстаграму @roysen_co

Не менш актуальними залишаються й "козаки". Що цікаво, бренди Ganni та Casablanca пропонують поєднувати це взуття з короткими джинсовими спідницями у стилі бохо.

Взуття "козаки" / Фото з інстаграму @betori.store.ua

А завершує перелік трендів взуття на масивній XL-платформі. Тут найкраще працює стилістичний контраст у дусі Алекси Чанг – грубу підошву міксують із ніжною мінісукнею з рукавами-буфами, накинувши зверху темний кардиган або куртку.

Масивні ботильйони на зиму / Фото з інстаграму @asidada.ua

До речі, у зимовому сезоні 2026 – 2027 дизайнери та модні інфлюєнсери відмовляються від стриманої темної класики на користь виразних акцентів. Головними фаворитами холодної пори стали яскраво-фіолетовий і гірчичний відтінки, які вже заполонили світові подіуми та стрічки соцмереж.