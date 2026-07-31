Зірки "Одіссеї" повернули в моду макіяж, який молодить і дарує шкірі сяйво

Натуральність і природне сяйво цінувалися у будь-які часи. Навіть стилісти та провідні візажисти, змагаючись у складних техніках, знову й знову повертаються до так званого макіяжу без макіяжу, що лише ненав'язливо підкреслює індивідуальність.

Як пише Marie Claire, саме цей естетичний підхід переживає новий виток популярності завдяки масштабному престуру фільму Крістофера Нолана "Одіссея" (так-так, тієї самої епічної стрічки за Гомером). Поки акторки виходили на червоні хідники, весь б’юті-світ спостерігав за тим, як майстерно візажисти адаптували розкритикований раніше тренд clean girl або "чисте обличчя". Насправді цей макіяж дуже крутий – він дарує шкірі сяйво, а і навіть молодить.

Зіркові стилісти довели: природність може мати розкішний вигляд, якщо відмовитися від пласких матових облич і зробити ставку на легкість. Найбільший фурор очікувано викликала Зендея. Її візажист Ернесто Касільяс створив образ, який буквально підірвав соцмережі.

Зендея з макіяжем без макіяжу: дивіться відео

Це був ефект шкіри, яка щойно поцілована сонцем і морським бризом, легкий природний рум'янець, ніби від легкого прохолодного вітру, та зволожені губи з легким бальзамом. Жодних чітких ліній – лише сяйво та недбалі природні хвилі у волоссі, що зробило цей вихід одним із найобговорюваніших у році.

Нітрохи не поступалася й Енн Гетевей. Під час фотоколу в Лондоні візажист Ган Ваннго зробив ставку на м'яку, нейтральну палітру: делікатний рожевий рум'янець, теплі землясті тіні для повік і помаду в тон губ. Завдяки правильно підібраному легкому тону шкіра Енн випромінювала те саме вишукане й свіже сяйво.

Енн Гетевей з натуральним макіяжем: дивіться відео

Шарліз Терон у Парижі разом із візажисткою Кейт Лі продемонструвала більш стриману варіацію цього естетичного тренду. Тут замість яскравих рум'ян акцент зробили на легкий контуринг і нюдові відтінки, що бездоганно доповнило її вечірній образ від Dior.

Макіяж Шерліз Терон на прем'єрі фільму "Одіссея": дивіться відео

Головний висновок із цього зіркового дефіле простий: "макіяж без макіяжу" – це зовсім не про лінь чи відсутність можливостей. Щоб створити ефект абсолютної природності, потрібні філігранна техніка, правильне зволоження та ідеально підібрані делікатні текстури.

Особливо важливо використовувати легкі текстури для зрілої шкіри. Ось секрети створення ідеального макіяжу для жінок 50+.