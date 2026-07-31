Как пишет Marie Claire, именно этот эстетический подход переживает новый всплеск популярности благодаря масштабной рекламной кампании фильма Кристофера Нолана "Одиссея" (да-да, той самой эпической картины по Гомеру). Пока актрисы выходили на красные дорожки, весь бьюти-мир наблюдал за тем, как мастерски визажисты адаптировали ранее раскритикованный тренд clean girl или "чистое лицо". На самом деле этот макияж очень крутой – он придает коже сияния и даже омолаживает.

Звездные стилисты доказали: естественность может выглядеть роскошно, если отказаться от плоских матовых лиц и сделать ставку на легкость. Наибольший фурор, как и ожидалось, произвела Зендея. Ее визажист Эрнесто Касильяс создал образ, который буквально взорвал соцсети.

Зендея с макияжем "без макияжа": смотрите видео

Это был эффект кожи, которую только что поцеловали солнце и морской бриз, легкий естественный румянец, словно от легкого прохладного ветерка, и увлажненные губы с легким бальзамом. Никаких четких линий – только сияние и небрежные естественные волны в волосах, что сделало этот выход одним из самых обсуждаемых в году.

Ничуть не уступала и Энн Хэтэуэй. Во время фотосессии в Лондоне визажист Хан Ваннго сделал ставку на мягкую, нейтральную палитру: нежный розовый румянец, теплые землистые тени для век и помаду в тон губ. Благодаря правильно подобранному легкому тону кожа Энн излучала то самое изысканное и свежее сияние.

Энн Хэтэуэй с натуральным макияжем: смотрите видео

Шарлиз Терон в Париже вместе с визажисткой Кейт Ли продемонстрировала более сдержанную вариацию этого эстетического тренда. Здесь вместо ярких румян акцент сделали на легком контурировании и нюдовых оттенках, что безупречно дополнило ее вечерний образ от Dior.

Макияж Шарлиз Терон на премьере фильма "Одиссея": смотрите видео

Главный вывод этого звездного дефиле прост: "макияж без макияжа" – это вовсе не лень или отсутствие возможностей. Чтобы создать эффект абсолютной естественности, нужны филигранная техника, правильное увлажнение и идеально подобранные деликатные текстуры.

Особенно важно использовать легкие текстуры для зрелой кожи. Вот секреты создания идеального макияжа для женщин 50+.