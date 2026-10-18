3 найкращі стрижки для жінок після 50 років, які додають волоссю об'єму та густоти

З віком волосся може втрачати густоту й об'єм, через що зачіска вже не має такого пишного вигляду, як раніше. На це впливають генетика, гормональні зміни та природні процеси в організмі.

При цьому тонке волосся не завжди означає, що кожна волосина має малий діаметр. Часто йдеться саме про меншу кількість волосин на голові. На щастя, вдало підібрана стрижка допоможе візуально зробити пасма густішими та додати зачісці об'єму. Які стрижки допоможуть досягти такого ефекту після 50 років, розповіло видання ELLE.

Каре з рівним зрізом

Стрижка з чіткою лінією зрізу – чудовий варіант для тонкого волосся. Вона створює ілюзію об'єму та густоти, завдяки чому кінчики здаються візуально щільнішими. Таке каре підійде жінкам, які хочуть мати акуратну зачіску й зберегти відчуття густого волосся.

Каре з рівним зрізом / Фото з інстаграм-сторінки Makeoverlogroño

Текстурована піксі

Це коротка жіноча стрижка, у якій волосся на потилиці та з боків зазвичай коротше, а на маківці й у верхній частині голови залишається трохи довшим. Завдяки цьому зачіска набуває текстури, а волосся можна підняти біля коренів, щоб додати йому візуального об'єму. До того ж така стрижка не потребує складного укладання, хоча для підтримання форми її потрібно регулярно оновлювати.

Текстурована піксі / Фото з Pinterest

Стрижка з легкими шарами

Стрижка з легкими шарами допомагає зробити волосся візуально пишнішим і надати йому природного руху. Перукар підстригає окремі пасма на різній довжині, завдяки чому зачіска не виглядає пласкою та має більш об'ємний вигляд. Такий підхід можна застосувати як на короткому, так і на довгому волоссі. Наприклад, пасма, що обрамляють обличчя, пом'якшують риси та освіжають образ, а легкі шари на маківці допомагають створити об'єм біля коренів. При цьому важливо не робити надто багато шарів, адже на тонкому волоссі це може візуально зменшити густоту кінчиків.

Така стрижка підійде жінкам, які хочуть надати зачісці пишності, зберегти довжину й водночас не змінювати образ кардинально.

Стрижка з легкими шарами / Фото з інстаграм-сторінки Ніколь Кідман

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