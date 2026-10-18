При этом тонкие волосы не всегда означают, что каждый волосок имеет небольшой диаметр. Часто речь идет именно о меньшем количестве волос на голове. К счастью, удачно подобранная стрижка поможет визуально сделать пряди гуще и придать прическе объем. Какие стрижки помогут добиться такого эффекта после 50 лет, рассказало издание ELLE.

Каре с ровным срезом

Стрижка с четкой линией среза – отличный вариант для тонких волос. Она создает иллюзию объема и густоты, благодаря чему кончики кажутся визуально более плотными. Такое каре подойдет женщинам, которые хотят иметь аккуратную прическу и сохранить ощущение густых волос.

Каре с ровным срезом / Фото с инстаграм-страницы Makeoverlogroño

Текстурированная пикси

Это короткая женская стрижка, в которой волосы на затылке и по бокам обычно короче, а на макушке и в верхней части головы остаются немного длиннее. Благодаря этому прическа приобретает текстуру, а волосы можно приподнять у корней, чтобы придать им визуальный объем. К тому же такая стрижка не требует сложной укладки, хотя для поддержания формы ее нужно регулярно обновлять.

Текстурированная пикси / Фото с Pinterest

Стрижка с легкими слоями

Стрижка с легкими слоями помогает сделать волосы визуально более пышными и придать им естественное движение. Парикмахер подстригает отдельные пряди разной длины, поэтому прическа не выглядит плоской и приобретает более объемный вид. Такой подход можно применять как на коротких, так и на длинных волосах. Например, пряди, обрамляющие лицо, смягчают черты и освежают образ, а легкие слои на макушке помогают создать объем у корней. При этом важно не делать слишком много слоев, ведь на тонких волосах это может визуально уменьшить густоту кончиков.

Такая стрижка подойдет женщинам, которые хотят придать прическе пышность, сохранить длину и в то же время не менять образ кардинально.

Стрижка с легкими слоями / Фото с инстаграма Николь Кидман

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