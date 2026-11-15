Головний тренд вечірок: Дакота Джонсон показала, як перетворити піжаму на розкішний образ

Акторка Дакота Джонсон показала бездоганну інтерпретацію тренду на піжамний шик під час закритого кінопоказу в Лос-Анджелесі. Зірка зробила ставку на чорний атласний комплект від Loretta Caponi, доповнивши його акцентною леопардовою сумкою.

Зірка "П'ятдесят відтінків сірого" Дакота Джонсон обрала вишуканий розслаблений ансамбль для показу короткометражної стрічки Flesh Impact режисерки Меггі Джилленгол, де зірка перевтілилася на Мерілін Монро, пише Harper's BAZAAR. Захід зібрав знаменитостей у Лос-Анджелесі, серед яких були присутні Еллен Берстін та авторка проєкту, проте саме вбрання виконавиці головної ролі привернуло найбільшу увагу фешн-критиків.

Основою вечірнього виходу став витончений чорний комплект від італійського бренду Loretta Caponi, майстерно виконаний із атласної тканини. Вбрання складалося з вільної сукні-міді Sinalunga вартістю 1075 євро та струменистих штанів із плісированою лінією пояса, оздоблених делікатною золотистою квітковою вишивкою й мереживом по краях.



Дакота Джонсон в атласному комплекті / Getty Images

Замість традиційного носіння сукні, зірка розстебнула ґудзики спереду і перетворила її на легкий струменистий халат із вшитим коміром-чокером, спущеною лінією плечей і виразним V-подібним вирізом. Такий стилістичний маневр надав костюму пластичності та створив ефектну багатошаровість у зоні декольте.

Під сатинову накидку Дакота одягла повністю прозорий мереживний топ у білизняному стилі з флористичним візерунком, майстерно втіливши естетику так званого голого одягу. Контраст фактур делікатного мережива та важкого шовку створив виразний баланс між чуттєвістю та вечірньою стриманістю.

Завершальним штрихом аутфіту став сміливий експеримент із поєднанням різних принтів, який часто рекомендують стилісти для оживлення темних монохромних речей. До золотистих рослинних мотивів акторка додала мініатюрну сумочку з леопардовим анімалістичним візерунком від модного дому Valentino.

Фільм Flesh Impact, прем'єра якого відбулася на Венеційському кінофестивалі у вересні, показує альтернативну історію сторіччя легендарної кінодіви. Вибір зірки для закритого показу наочно продемонстрував, як адаптувати розслаблений будуарний стиль для офіційного світського виходу.

Якщо ви також прагнете створювати виразні багатошарові луки, дізнайтеся, як стильно носити шовк і мереживо у повсякденності.