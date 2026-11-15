Главный тренд вечеринок: Дакота Джонсон показала, как превратить пижаму в роскошный образ

Звезда "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон выбрала изысканный непринужденный наряд для показа короткометражного фильма Flesh Impact режиссерки Мэгги Джилленхол, где звезда исполнила роль Мэрилин Монро, пишет Harper's BAZAAR. Мероприятие собрало знаменитостей в Лос-Анджелесе, среди которых присутствовали Эллен Берстин и авторка проекта, однако именно наряд исполнительницы главной роли привлек наибольшее внимание модных критиков.

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Основой вечернего образа стал изящный черный комплект от итальянского бренда Loretta Caponi, искусно выполненный из атласной ткани. Наряд состоял из свободного платья-миди Sinalunga стоимостью 1075 евро и струящихся штанов с плиссированной линией пояса, украшенных нежной золотистой цветочной вышивкой и кружевом по краям.

Дакота Джонсон в атласном комплекте / Getty Images

Вместо того чтобы носить платье традиционным образом, звезда расстегнула пуговицы спереди и превратила его в легкий струящийся халат со вшитым воротником-чокером, спущенной линией плеч и выразительным V-образным вырезом. Такой стилистический ход придал наряду пластичности и создал эффектную многослойность в зоне декольте.

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Под атласную накидку Дакота надела полностью прозрачный кружевной топ в стиле нижнего белья с флористическим узором, мастерски воплотив эстетику так называемой голой одежды. Контраст фактур нежного кружева и тяжелого шелка создал выразительный баланс между чувственностью и вечерней сдержанностью.

Завершающим штрихом наряда стал смелый эксперимент с сочетанием разных принтов, который часто рекомендуют стилисты для оживления темных монохромных вещей. К золотистым растительным мотивам актриса добавила миниатюрную сумочку с леопардовым анималистическим узором от модного дома Valentino.

Фильм "Flesh Impact", премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре, показывает альтернативную историю столетия легендарной кинодивы. Выбор звезды для закрытого показа наглядно продемонстрировал, как адаптировать непринужденный будуарный стиль для официального светского выхода.

Если вы тоже стремитесь создавать выразительные многослойные образы, узнайте, как стильно носить шелк и кружево в повседневной жизни.