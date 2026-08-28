Ідеальна річ для міжсезоння: акторка Дакота Феннінг показала практичну сукню А-силуету

Настання міжсезоння змушує шукати універсальні рішення для перехідного гардероба між спекою та першими холодами. Актриса Дакота Феннінг показала у Нью-Йорку ідеальний образ із білою бавовняною сукнею-сорочкою, який легко адаптувати до будь-якого сезону.

Нью-Йоркський знімальний майданчик Polo Ralph Lauren перетворилася на справжнє джерело натхнення для шанувальників вишуканого повсякденного стилю. Акторка Дакота Феннінг з'явилася у лаконічній білій бавовняній сукні-сорочці А-силуету з широкими короткими рукавами та класичним коміром.

Ця деталь гардероба легко трансформується з суворого офісного вбрання у розслаблений аутфіт для вихідних. Усе залежить лише від обраних аксесуарів та взуття.

Як носити мінісукню наприкінці літа

Для спекотних днів Дакота обрала невимушений мінімалістичний стиль. Вона скомбінувала сукню-сорочку з чорними шкіряними в'єтнамками, темними сонцезахисними окулярами та сумкою витягнутої форми East-West від Polo Ralph Lauren.



Дакота Феннінг у білій сукні А-силуету / Getty Images

Таке поєднання приборкує надмірну строгість жорсткого коміра й створює ефект легкого літнього образу. Чорні деталі додають графічності та контрасту, роблячи білий колір виразнішим.

Стильні трансформації для прохолодної осені

З настанням осені бавовняна мінісукня не повинна ховатися на далекі полиці. Щоб адаптувати її до прохолодної погоди, достатньо зробити кілька простих кроків.

Замініть відкриті сандалі на високі чоботи до коліна. Високе взуття компенсує коротку довжину сукні, зберігає тепло та створює гармонійний силует.

Додайте актуальний багатошаровий верх. Для розслабленого стилю 90-х можна накинути светр на плечі, а для елегантного міського образу – обрати довгий тренч кольору хакі.

Обирайте сумку з довгим ремінцем. Модель із подовженою ручкою зручно носити поверх осінніх курток чи пальта, що робить її практичним вибором на кожен день.

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Не бійтеся експериментувати з текстурами та обирайте ті поєднання, у яких почуваєтеся впевнено й комфортно!