Святковий колір: Даша Квіткова показала трендовий Total denim look у чорному

Блогерка Даша Квіткова показала стильний повсякденний образ, який складений з деніму чорного кольору. Модниця вчергове довела, що чорний може бути елегантним, вишуканим та навіть святковим.

Насправді чорний колір в одязі може додавати глибини вашим аутфітам. Зокрема, у своєму відео Даша показала класну багатошаровість у стилі total denim look у чорному кольорі. Це один з найулюбленіших кольорів Даші. Блогерка обрала вільні чорні джинси, базовий чорний лонгслів та короткий темний джинсовий бомбер. І хоча бомбер не був максимально чорним, він якраз злегка розбавив цей аутфіт.

Даша Квіткова у чорному образі в денімі: дивіться відео

Завершили цей зухвалий та водночас витончений лук гостроносі черевики з цікавими підборами, сонцезахисні окуляри Zara та містка чорна сумка з акцентною фурнітурою. І ще одна деталь – чорна шкірянка, яку Даша одягла поверх бомбера.

Якщо ви хочете повторити подібний образ, але боїтеся перевантажити його темними відтінками, стилісти радять розбавляти чорний колір яскравими акцентами – наприклад, стильним взуттям іншого відтінку, акцентною сумкою, прикрасами або яскравим макіяжем губ.



Як розбавити чорний образ / Фото з Pinterest

Щоб зробити монохромний аутфіт цікавим і динамічним, грайте з фактурами матеріалів в одному сеті. Поєднуйте матовий денім із гладкою шкірою, прозорими тканинами чи затишним трикотажем – саме цей контраст створює об’єм і глибину.



Як стильно зібрати чорний образ / Фото з Pinterest

Також не забувайте про пропорції: якщо обираєте вільний оверсайз зверху, то балансуйте його чіткими лініями чи гострими носками взуття. Така багатошаровість у межах одного тону має дорогий та вишуканий вигляд і не потребує зайвих деталей.

Насправді чорний колір в одязі може додавати глибини вашим образам. Зокрема, раніше стиліст Dior розповів, як правильно підбирати речі для Total black look.