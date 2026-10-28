Праздничный цвет: Даша Квиткова показала модный Total denim look в черном

На самом деле черный цвет в одежде может придать глубины вашим образам. В частности, в своем видео Даша продемонстрировала классную многослойность в стиле total denim look в черном цвете. Это один из самых любимых цветов Даши. Блогерка выбрала свободные черные джинсы, базовый черный лонгслив и короткий темный джинсовый бомбер. И хотя бомбер не был абсолютно черным, он как раз слегка разбавил этот наряд.

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Даша Квиткова в черном образе из денима: смотрите видео

Завершили этот дерзкий и в то же время изящный лук остроносые ботинки с интересными каблуками, солнцезащитные очки Zara и вместительная черная сумка с акцентной фурнитурой. И еще одна деталь – черная кожаная куртка, которую Даша надела поверх бомбера.

Если вы хотите повторить подобный образ, но боитесь перегрузить его темными оттенками, стилисты советуют разбавлять черный цвет яркими акцентами – например, стильной обувью другого оттенка, акцентной сумкой, украшениями или ярким макияжем губ.

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Как разбавить черный образ / Фото с Pinterest

Чтобы сделать монохромный наряд интересным и динамичным, играйте с фактурами материалов в одном образе. Сочетайте матовый деним с гладкой кожей, прозрачными тканями или уютным трикотажем – именно этот контраст создает объем и глубину.

Как стильно составить черный образ / Фото с Pinterest

Также не забывайте о пропорциях: если выбираете свободный оверсайз сверху, то уравновешивайте его четкими линиями или заостренными носками обуви. Такая многослойность в рамках одного тона выглядит дорого и изысканно и не требует лишних деталей.

На самом деле черный цвет в одежде может придать глубины вашим образам. В частности, ранее стилист Dior рассказал, как правильно подбирать вещи для Total black look.