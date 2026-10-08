Даша Квіткова на презентації BOSS показала образ зі смарагдовими штанами, який захоплює

Блогерка Даша Квіткова вчергове показала свій бездоганний стиль, поєднавши лаконічні речі в ультрастильний лук. Даша відвідала за кордоном модну презентацію й вчергове заявила про свій смак.

Квіткова показала у своєму інстаграмі, як відвідала презентацію парфумів BOSS, для якої обрала елегантний аутфіт зі стильною родзинкою. Здавалося б, доволі лаконічні та прості речі, але разом вони створюють крутий комплект, який, до речі, ще можна швидко трансформувати, що й показала Квіткова. Всі ці речі можуть цілком скласти ваш базовий осінній гардероб, який варто мати на усі випадки життя.

Образ Даші Квіткової з кольоровими штанами та сірим жакетом

Інфлюенсерка зробила ставку на елегантний power dressing, вдало поєднавши маскулінні елементи із витонченою жіночністю. Основою її образу став об'ємний двобортний жакет графітового відтінку з акцентними плечима, під який Даша одягла лаконічну білу сорочку.



Образ Даші Квіткової зі смарагдовими штанами / Фото з інстаграму блогерки

Аби додати аутфіту розслабленості та модного ефекту багатошаровості, вона випустила довгі білі манжети з-під рукавів піджака. Головною деталлю луку стали шкіряні штани глибокого смарагдового кольору, які ідеально підкреслили фігуру та збалансували масивний верх.



Образ Даші Квіткової з сірим жакетом та зеленими штанами / Фото з інстаграму блогерки

Завершальним штрихом стали витончені білі туфлі-човники на підборах, що гармоніювали із сорочкою, та сонцезахисні окуляри. Таке сміливе поєднання строгого крою, шкіряної фактури та білосніжних акцентів зробило образ Квіткової свіжим, сучасним та дорогим.

А вже ввечері Даша трішки трансформувала цей образ, змінивши зелені штани на більш глибокий та вишуканий варіант – штани насиченого коричневого кольору. Образ блогерка доповнила краваткою у тон штанів.



Даша Квіткова у коричневих штанах та сірому жакеті / Фото блогерки

Наслідувати можна не тільки вечірні чи ділові образи Квіткової, а й повсякденні. Блогерка знає, як зібрати стильний міський лук.