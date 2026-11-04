Модниця Даша Квіткова довела, що ця куртка є головним хітом прохолодного сезону

Блогерка й власниця гарного смаку Даша Квіткова довела, що ця коротка замшева куртка шоколадного відтінку — безумовний хіт сезону, який чудово доповнить осінній гардероб. Модниця знову показала бездоганне відчуття стилю, обравши ефектне вбрання для холодних днів.

У своєму інстаграмі Даша часто ділиться повсякденними луками, які у неї виходять стильними, елегантними та практичними водночас. Цього разу блогерка показала ефектне перевтілення, зібравши лаконічний і продуманий багатошаровий аутфіт.

Спочатку вона примірила світлі джинси з легким кльошем зі зручною посадкою та білий топ, що облягає фігуру. Поверх нього Даша одягла чорний в’язаний светр вільного крою з мінімалістичним білим брендингом на грудях.

Даша Квіткова показала осінній образ з короткою курткою: дивіться відео

Головною родзинкою образу стала розкішна укорочена замшева куртка шоколадного кольору з масивною фурнітурою, коміром і ремінцем унизу. Верхній одяг такого крою завжди залишається актуальним, адже він ідеально вибудовує пропорції та додає образу благородного шику.

До речі, ви помітили, як Квіткова вміло обирає речі, які підкреслюють її фігуру та водночас дають максимальний комфорт у щоденних справах? Вона залюбки експериментує з фактурами та силуетами, поєднуючи базові елементи гардероба з яскравими акцентами, завдяки чому кожне її відео надихає підписниць на нові модні комбінації.



Багатошаровий образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму kvittkova

Завершили її лук із замшевою курткою стильні окуляри в темній оправі, лаконічна чорна сумочка на ланцюжку та світлі туфлі на підборах з гострим носком – сміливий і витончений акцент.

Звісно, у холодну пору року легке взуття краще залишати для теплих приміщень, а для вулиці обирати практичніші рішення. Якщо ви якраз підшукуєте актуальну пару на зиму, зазирніть у наш огляд – 5 наймодніших моделей чобіт на зиму.