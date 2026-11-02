5 наймодніших моделей чобіт на зиму: що варто додати до гардероба

Український дизайнер Андре Тан у новому відео на своїй сторінці в інстаграмі розповів про п'ять трендів зимового взуття, на які радить звернути увагу. Він також пояснив, із чим поєднувати актуальні моделі, щоб мати стильний вигляд і водночас почуватися комфортно.

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Жокейські чоботи

Перший тренд – високі жокейські чоботи на пласкій підошві. За словами Андре Тана, це класична модель, яка знову повернулася в моду. Вона має елегантний вигляд і легко вписується в повсякденний гардероб. Дизайнер радить поєднувати такі чоботи зі спідницями міді, вузькими джинсами та об'ємними светрами.

Жокейські чоботи / Фото з інстаграм-сторінки solinfeyli

Чоботи зі спущеною халявою

Ще один актуальний варіант – чоботи з м'якою шкірою або замші, вільною халявою та помітними складками. Такий ефект недбалості, за словами дизайнера, додає образу французького шарму.

Чоботи зі спущеною халявою / Фото з інстаграм-сторінки kimberlystfr

Байкерські чоботи з пряжками

Третій тренд – масивні байкерські чоботи з ремінцями, пряжками та металевими деталями. Андре Тан звернув увагу на моделі, подібні до тих, які представили в останній колекції Miu Miu.

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Дизайнер радить не обмежуватися поєднаннями з грубим одягом, а навпаки – створювати контраст. Наприклад, носити таке взуття з романтичними сукнями та жіночними спідницями. Це допоможе збалансувати ніжність вбрання з більш зухвалим характером взуття.

Байкерські чоботи з пряжками / Фото з інстаграм-сторінки pernilleteisbaek

Чоботи-ботфорти

Після певної перерви в моді знову опинилися ботфорти – високі чоботи, халява яких закриває коліно. Особливо актуальними будуть замшеві та шкіряні моделі. Андре Тан пропонує поєднувати їх із мініспідницями, об'ємними светрами та довгими пальтами. Водночас дизайнер радить дотримуватися балансу й обирати елегантні поєднання, щоб образ не виглядав надто відвертим.

Образ із чоботами-ботфортами / Фото з інстаграм-сторінки valerie.kei

Пухнасте взуття з хутром

Завершують добірку теплі моделі з об'ємним хутряним оздобленням. Це можуть бути чобітки зі штучним хутром, овчиною або іншою пухнастою фактурою. Таке взуття не лише відповідає зимовому настрою, а й допомагає зробити образ цікавішим. Однак із ним важливо не переборщити: дизайнер зауважує, що надмірна кількість хутра може зробити силует непропорційним.



Образ із пухнастим взуттям / Фото з інстаграм-сторінки jaccirai

Андре Тан також раніше розповідав про п'ять речей, які допоможуть зігрітися взимку й водночас мати стильний вигляд.