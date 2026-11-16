Цікава фішка від Демі Мур: як акторка перетворила чорну сукню на вишуканий вихід

Класична чорна сукня з вашого гардероба легко перетвориться на ефектний образ для святкування Нового року завдяки простому прийому від Демі Мур. 64-річна акторка довела на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі, що для вау-ефекту достатньо лише однієї несподіваної деталі.

Для благодійного вечора Baby2Baby Gala зірка обрала напівпрозору чорну сукню зі шлейфом від бренду Carolina Herrera з колекції весна-літо 2027, пише Elle. Головною особливістю силуету стали об'ємні скульптурні волани вздовж V-подібного декольте та на манжетах довгих рукавів.

Найцікавішим стилістичним ходом виявився ніжно-блакитний пояс, зав'язаний на талії у великий бант. Його довгі кінці спадали майже до самої підлоги, створюючи виразний кольоровий контраст із темною тканиною.



Демі Мур показала розкішну чорну сукню з блакитним бантом / Getty Images

Акторка доповнила образ діамантовими сережками, макіяжем у прохолодних тонах і гладким хвостом із тонкими пасмами біля обличчя. На гала-вечорі зірці вручили почесну нагороду Giving Tree Award за активну благодійну діяльність.

Розділити особливий момент разом із Демі прийшли її доньки від Брюса Вілліса. Румер з'явилася в білій сукні з тюлю, Скаут вбралася в бежеве мереживо з паєтками, а Таллула віддала перевагу жовтій сукні з яскравими квітами.

Демі Мур з доньками: дивіться фото

Фішка від Демі Мур доводить, що просту та лаконічну чорну сукню можна перетворити на елегантний та цікавий образ для важливої події чи святкування Нового року. Діставайте свою маленьку чорну сукню, шукайте атласну стрічку та створюйте свою варіацію зіркового образу.

На цьому ж благодійному заході акторка Керрі Вашингтон показала розкішну золоту сукню з бахромою.