Интересная фишка от Деми Мур: как актриса превратила черное платье в изысканный выход

Для благотворительного вечера Baby2Baby Gala звезда выбрала полупрозрачное черное платье со шлейфом от бренда Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2027, пишет Elle. Главной особенностью силуэта стали объемные скульптурные воланы вдоль V-образного декольте и на манжетах длинных рукавов.

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Самым интересным стилистическим ходом оказался нежно-голубой пояс, завязанный на талии в большой бант. Его длинные концы спадали почти до самого пола, создавая выразительный цветовой контраст с темной тканью.

Деми Мур продемонстрировала роскошное черное платье с голубым бантом / Getty Images

Актриса дополнила образ бриллиантовыми серьгами, макияжем в прохладных тонах и гладким хвостом с тонкими прядями у лица. На гала-вечере звезде вручили почетную награду Giving Tree Award за активную благотворительную деятельность.

Поделиться этим особенным моментом вместе с Деми пришли ее дочери от Брюса Уиллиса. Румер появилась в белом платье из тюля, Скаут нарядилась в бежевое кружево с пайетками, а Таллула отдала предпочтение желтому платью с яркими цветами.

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Дэми Мур с дочерьми: смотрите фото

Фишка от Деми Мур доказывает, что простое и лаконичное черное платье можно превратить в элегантный и интересный образ для важного события или празднования Нового года. Доставайте свое маленькое черное платье, ищите атласную ленту и создавайте свою вариацию звездного образа.

На этом же благотворительном мероприятии актриса Керри Вашингтон продемонстрировала роскошное золотое платье с бахромой.