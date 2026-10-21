Сміливий футуристичний образ: Дженна Ортега вразила сукнею, що створена зі сталі

Світові знаменитості нерідко дивують та шокують публіку сміливими аутфітами, але на те вони й зірки. Акторка Дженна Ортега показала справжнє інженерне диво на червоному хіднику, обравши футуристичну сукню зі сталі та тисяч кристалів.

На прем'єрі науково-фантастичної стрічки "Klara and the Sun" у Нью-Йорку Дженна Ортега привернула увагу індустрії моди, з'явившись у вбранні від дизайнера Elias Matso. Модельєр відомий своєю майстерністю у створенні скульптурних корсетів та співпрацею з Christian Cowan, чиї сукні обирають світові ікони стилю, пише Harpers Bazaar.

Корсетна сукня акторки стала справжнім технічним проривом, адже вона сконструйована переважно зі сталі. Для основи автор використав бавовняний кутиль та віскозний джерсі, доповнивши конструкцію спіральними сталевими кісточками ручної роботи, розписаними пластинами та 6500 кришталевих намистин, закріплених на оцинкованому дроті.

Дженна Ортега у сукні зі сталі: дивіться фото

Дизайнер зізнався, що створення цього артоб'єкта стало справжнім випробуванням на витривалість.

Ця сукня була серйозним тестом моєї сили волі. Після численних мозолів, невдалих спроб і роботи над нею у шести різних містах вона нарешті існує,

– поділився Elias Matso.

Щоб збалансувати складну індустріальну фактуру сукні, стилісти зірки обрали лаконічне б'юті-рішення з розпущеним волоссям. Завершальним штрихом стали класичні нюдові туфлі на підборах від Louboutin, які додали аутфіту елегантної легкості.

Дженна Ортега у сукні від Elias Matso: дивіться фото

Останнім часом світові зірки дивують нас незвичайними та дивовижними образами. Нещодавно Кайлі Дженнер вразила публіку на шоу Victoria’s Secret образом з бра за 50 мільйонів доларів.