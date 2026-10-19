Шоу 2026 року відзначилося виступами співачок Тейт Мак-Рей та Меган Ті Сталліон й повноцінним поверненням культового елемента – дорогоцінного Fantasy Bra, якого глядачі не бачили цілих вісім років. Головним магнітом програми та справжньою сенсацією вечора став дебют 29-річної Кайлі Дженнер, яка вийшла на подіум у бралеті за шалені 50 мільйонів доларів.



Кайлі Дженнер у бра за 50 мільйонів доларів / Getty Images

Цей ювелірний шедевр став найдорожчим за всю історію бренду. Вага дорогоцінного атрибута склала майже два кілограми, а на його створення майстри витратили понад 1000 годин кропіткої праці. Бралет прикрашають 4 410 натуральних діамантів, а в центрі композиції сяє рідкісний жовтий діамант вагою 75,54 карата. Підтримувати Кайлі під час її грандіозного виходу в перший ряд прийшов її бойфренд, актор Тімоті Шаламе.

Бралет Кайлі Дженнер на шоу Victoria’s Secret: дивіться фото

Окрім ефектної Кайлі, подіум підкорювали й інші зірки: Барбара Палвін вийшла на дефіле всього через шість тижнів після народження первістка, а легендарні ангели Адріана Ліма та Алессандра Амбросіо тріумфально закрили шоу під дощем із конфетті. Серед янголів також були Ельза Госк, Ешлі Грем, Саммер Діркс, Соланж Омон та інші.

Барбара Палвін на показі Victoria’s Secret 2026: дивіться відео

Белла Хадід на показі Victoria’s Secret 2026: дивіться відео

Адріана Ліма на шоу Victoria’s Secret 2026: дивіться відео

Ешлі Грем на шоу Victoria’s Secret 2026: дивіться відео

Днями у США також проходив грандіозний благодійний захід Academy Museum Gala 2026, де світові зірки показали свої розкішні образи.