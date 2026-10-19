Шоу 2026 года запомнилось выступлениями певиц Тейт Мак-Рэй и Меган Ти Сталлион, а также полноценным возвращением культового элемента – драгоценного Fantasy Bra, которого зрители не видели целых восемь лет. Главной изюминкой программы и настоящей сенсацией вечера стал дебют 29-летней Кайли Дженнер, которая вышла на подиум в бралетте за сумасшедшие 50 миллионов долларов.



Кайли Дженнер в бралетте за 50 миллионов долларов / Getty Images

Этот ювелирный шедевр стал самым дорогим за всю историю бренда. Вес драгоценного атрибута составил почти два килограмма, а на его создание мастера потратили более 1000 часов кропотливого труда. Бралет украшают 4 410 натуральных бриллиантов, а в центре композиции сияет редкий желтый бриллиант весом 75,54 карата. Поддержать Кайли во время ее грандиозного выхода в первый ряд пришел ее бойфренд, актер Тимоти Шаламе.

Бралет Кайли Дженнер на шоу Victoria’s Secret: смотрите фото

Помимо эффектной Кайли, подиум покоряли и другие звезды: Барбара Палвин вышла на подиум всего через шесть недель после рождения первенца, а легендарные "ангелы" Адриана Лима и Алессандра Амбросио триумфально закрыли шоу под дождем из конфетти. Среди ангелов также были Эльза Хоск, Эшли Грэм, Саммер Диркс, Соланж Омон и другие.

Барбара Палвин на показе Victoria’s Secret 2026: смотрите видео

Белла Хадид на показе Victoria’s Secret 2026: смотрите видео

Адриана Лима на шоу Victoria’s Secret 2026: смотрите видео

Эшли Грэм на шоу Victoria’s Secret 2026: смотрите видео

На днях в США также прошло грандиозное благотворительное мероприятие Academy Museum Gala 2026, где Мировые звезды продемонстрировали свои роскошные образы.