На мероприятии собралось немало мировых звезд, каждая из которых показала безупречный вкус и смелые кутюрные решения. Красная дорожка стала местом встречи высокой моды и голливудского шика, где свежие подиумные тренды ожили на главных звездах индустрии.

Кейт Хадсон поразила публику кутюрным платьем от Armani Privé, сделав ставку на изящность, чистые линии и безупречный крой. Рэпер A$AP Rocky продемонстрировал современный взгляд на мужскую элегантность, появившись в стильном ансамбле от Chanel.

Кейт Хадсон в роскошном кремовом платье: смотрите видео

A$AP Rocky в элегантном костюме от Chanel: смотрите видео

Тейлор Свифт сделала ставку на лаконичную роскошь в платье от Dior, которое подчеркнуло ее фирменную женственность. В то же время актриса Инде Наварретт очаровала присутствующих драматичным силуэтом из кутюрной коллекции Schiaparelli, сделав акцент на сложной архитектуре наряда.

Тейлор Свифт на Academy Museum Gala 2026: смотрите фото

Сара Пиджон покорила подиум ярким и блестящим кутюром от Chanel, а Кэйли Спени появилась в свежем образе из весенней коллекции Valentino. Бриттани Сноу выбрала утонченную непринужденность от Max Mara, а Эдди Редмэйн отдал предпочтение проверенной классике Giorgio Armani.

Сара Пиджон в платье Chanel на Academy Museum Gala 2026: смотрите видео

Вот еще роскошные образы мировых звезд на Academy Museum Gala 2026:



Платье Жанель Моне на Academy Museum Gala 2026 с бабочкой / Getty Images

На этом же мероприятии появилась и Кендалл Дженнер, которая показала, как стильно можно носить принт полка-дот.