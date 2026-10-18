На мероприятии собралось немало мировых звезд, каждая из которых показала безупречный вкус и смелые кутюрные решения. Красная дорожка стала местом встречи высокой моды и голливудского шика, где свежие подиумные тренды ожили на главных звездах индустрии.
Кейт Хадсон поразила публику кутюрным платьем от Armani Privé, сделав ставку на изящность, чистые линии и безупречный крой. Рэпер A$AP Rocky продемонстрировал современный взгляд на мужскую элегантность, появившись в стильном ансамбле от Chanel.
Кейт Хадсон в роскошном кремовом платье: смотрите видео
A$AP Rocky в элегантном костюме от Chanel: смотрите видео
Тейлор Свифт сделала ставку на лаконичную роскошь в платье от Dior, которое подчеркнуло ее фирменную женственность. В то же время актриса Инде Наварретт очаровала присутствующих драматичным силуэтом из кутюрной коллекции Schiaparelli, сделав акцент на сложной архитектуре наряда.
Тейлор Свифт на Academy Museum Gala 2026: смотрите фото
Сара Пиджон покорила подиум ярким и блестящим кутюром от Chanel, а Кэйли Спени появилась в свежем образе из весенней коллекции Valentino. Бриттани Сноу выбрала утонченную непринужденность от Max Mara, а Эдди Редмэйн отдал предпочтение проверенной классике Giorgio Armani.
Сара Пиджон в платье Chanel на Academy Museum Gala 2026: смотрите видео
Вот еще роскошные образы мировых звезд на Academy Museum Gala 2026:
Платье Жанель Моне на Academy Museum Gala 2026 с бабочкой / Getty Images
На этом же мероприятии появилась и Кендалл Дженнер, которая показала, как стильно можно носить принт полка-дот.