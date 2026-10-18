Супермодель Кендалл Дженнер поразила изысканным нарядом на ежегодном гала-вечере Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе, выбрав кутюрное платье от Valentino. Звезда показала смелую игру на контрастах, полностью посвятив свой вечерний образ классическому узору полка-дот.



Кендалл Дженнер представила черно-белый образ в горошек / Getty Images

Главной изюминкой наряда стало искусное сочетание принтов разного масштаба и инверсии цветов. Драпированный черный лиф без бретелек украшали миниатюрные белые точки, тогда как шелковистая белая юбка с разрезом была усыпана большим черным горошком. Финальным аккордом стали туфли с заостренным носком и низким каблуком kitten heel, покрытые тем же игривым рисунком.

Как стильно носить горошек в повседневной жизни

Этот классический ретро-узор можно легко интегрировать в базовый гардероб, если соблюдать простые правила стилизации:

Сочетайте разные масштабы. Комбинируйте мелкий принт на блузке или топе с более крупным горошком на юбке или штанах, создавая динамичный и гармоничный тандем. Выбирайте монохромную палитру. Классическая черно-белая гамма выглядит дорого и сдержанно и никогда не перегружает повседневный образ. Делайте ставку на акцентные детали. Если тотал-лук кажется слишком смелым, добавьте шарф, шелковый платок или модную обувь в горошек к обычным джинсам и базовому жакету оверсайз.



Как стильно носить горошек осенью 2026 / Фото из инстаграма Bishal Baroi



С чем носить штаны в горошек / Фото из инстаграма Cat Baxter



Как носить принт полка-дот осенью / Фото из инстаграма Doina Vornic

Помимо горошка в тренды вернулся самый милый принт – это рисунок под олененка, который уже носят модницы по всему миру.