Супермодель Кендалл Дженнер вразила вишуканим аутфітом на щорічному гала-вечорі Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі, обравши кутюрну сукню від Valentino. Зірка показала сміливу гру на контрастах, повністю присвятивши свій вечірній образ класичному візерунку полька-дот.



Кендалл Дженнер показала чорно-білий образ з горошком / Getty Images

Головною родзинкою вбрання стало майстерне поєднання принтів різного масштабу та інверсії кольорів. Драпірований чорний ліф без бретелей прикрашали мініатюрні білі цятки, тоді як шовковиста біла спідниця з розрізом була всипана великим чорним горохом. Фінальним акордом стали загострені атласні туфлі з низьким підбором kitten heel, вкриті тим самим грайливим малюнком.

Як стильно носити горошок у повсякденному житті

Цей класичний ретро-візерунок можна легко інтегрувати у базовий гардероб, якщо дотримуватися простих правил стилізації:

Поєднуйте різний масштаб. Комбінуйте дрібний принт на блузі чи топі з більшим горохом на спідниці або штанах, створюючи динамічний і гармонійний тандем. Обирайте монохромну палітру. Класична чорно-біла гама має дорогий та стриманий вигляд й ніколи не перевантажує повсякденний образ. Робіть ставку на акцентні деталі. Якщо тотал-лук здається надто сміливим, додайте шарф, шовкову хустку або трендове взуття в горошок до звичайних джинсів і базового жакета оверсайз.



Як стильно носити горошок восени 2026 / Фото з інстаграму Bishal Baroi



З чим носити штани у горошок / Фото з інстаграму Cat Baxter



Як носити принт полка-дот восени / Фото з інстаграму Doina Vornic

Окрім горошку у тренди повернувся наймиліший принт – це малюнок під оленятко, який вже носять модниці по всьому світу.