Головна спокуса осені 2026: Дженніфер Лопес показала, як носити шкіряну сукню міді

Шкіряні речі впевнено утримують статус головного осіннього мастхеву, щороку відкриваючись у нових прочитаннях. Співачка Дженніфер Лопес укотре довела, що шкіряна сукня здатна стати основою незабутнього та витонченого аутфіту, якщо правильно підібрати силует і деталі.

Попдіва була помічена в Лос-Анджелесі під час закритої вечірки. Для зіркового виходу 57-річна співачка обрала обтислу чорну сукню міді зі шкіри на тонких бретелях та з виразним V-подібним декольте, пише Vogue.

Лаконічний, але спокусливий крій вбрання вдало підкреслив фігуру співачки, а доповнили образ знамениті чорні човники Christian Louboutin із впізнаваною червоною підошвою, лаконічні прикраси, легкі хвилі волосся та вечірній макіяж з акцентною губною помадою.

Дженніфер Лопес у чорній шкіряній сукні: дивіться фото

Як інтегрувати шкіряну сукню у повсякденний осінній гардероб

Багато хто досі побоюється купувати шкіряну сукню, вважаючи її занадто сміливою чи виключно вечірньою річчю, проте це міф. Сьогодні бренди пропонують величезний вибір лаконічних моделей з якісної екошкіри – вона м'яка, чудово дихає, має дорогий вигляд та абсолютно невибаглива у догляді.

Щоб збити зайву урочистість і легко вписати таку сукню у буденні ритми, знижуйте рівень формальності за допомогою затишних фактур. Накиньте зверху об'ємний в'язаний кардиган, оверсайз-жакет або кашемірове пальто – гра контрастних текстур завжди робить образ складнішим і дорожчим.



Шкіряна сукня та осіннє пальто / Фото з Pinterest

Для комфортних денних прогулянок чи роботи комбінуйте шкіряну сукню з базовою водолазкою або білою сорочкою, одягненою під низ, а замість підборів обирайте масивні черевики на тракторній підошві чи мінімалістичні лофери.



Як носити шкіряну сукню восени / Фото з Pinterest

Якщо ж ви прагнете відтворити елегантний настрій у стилі Джей Ло, просто додайте чітке пальто-халат та правильне взуття. До речі, цього сезону в моді біле взуття, яке впевнено стає альтернативою чорному.