Поп-дива была замечена в Лос-Анджелесе на закрытой вечеринке. Для звездного выхода 57-летняя звезда выбрала облегающее черное кожаное платье длины миди на тонких бретелях с выразительным V-образным декольте, пишет Vogue.

Лаконичный, но соблазнительный крой наряда удачно подчеркнул фигуру певицы, а дополнили образ знаменитые черные лодочки Christian Louboutin с узнаваемой красной подошвой, лаконичные украшения, легкие волны волос и вечерний макияж с акцентной помадой.

Дженнифер Лопес в черном кожаном платье: смотрите фото

Как включить кожаное платье в повседневный осенний гардероб

Многие до сих пор опасаются покупать кожаное платье, считая его слишком смелым или исключительно вечерним нарядом, однако это миф. Сегодня бренды предлагают огромный выбор лаконичных моделей из качественной экокожи – она мягкая, прекрасно дышит, выглядит дорого и абсолютно неприхотлива в уходе.

Чтобы сгладить излишнюю торжественность и легко вписать такое платье в повседневный ритм жизни, снижайте уровень формальности с помощью уютных фактур. Накиньте сверху объемный вязаный кардиган, оверсайз-жакет или кашемировое пальто – игра контрастных текстур всегда делает образ сложнее и дороже.



Кожаное платье и осеннее пальто / Фото с Pinterest

Для комфортных дневных прогулок или работы сочетайте кожаное платье с базовой водолазкой или белой рубашкой, надетой под низ, а вместо каблуков выбирайте массивные ботинки на тракторной подошве или минималистичные лоферы.



Как носить кожаное платье осенью / Фото с Pinterest

Если же вы хотите воссоздать элегантный образ в стиле Джей Ло, просто добавьте лаконичное пальто-халат и подходящую обувь. Кстати, в этом сезоне в моде белая обувь, которая уверенно становится альтернативой черной.