Дженніфер Лоуренс показала деталь, яка зробить навіть нудний образ яскравим

Маленька кокетлива деталь здатна миттєво додати яскравості навіть найпростішому повсякденному образу. Тож не варто ховати "театральні" сумочки у шафі до особливих подій, адже їх можна легко комбінувати зі звичайними базовими речами. Саме це і показала акторка Дженніфер Лоуренс.

Дженніфер Лоуренс укотре довела, що виразні аксесуари чудово почуваються на звичайній прогулянці містом. Папараці помітили акторку на побаченні з чоловіком Куком Мароні в Нью-Йорку, де вона показала гармонійне поєднання затишної бази та грайливої деталі.

Основу її образу склав стриманий чорний монохром: широкі штани, довге пальто, теплий шарф та лаконічні босоніжки. Така база завжди має елегантний вигляд, але головною прикрасою виходу стала саме сумочка.

Вечірній декор у повсякденному житті

Акторка обрала червоно-рожеву сумочку з ефектом омбре від британського бренду The Veil. Модель повністю розшита скляними торочками в стилі флеппер на сатиновій основі та доповнена ретроланцюжком у дусі артдеко.

Дженніфер Лоуренс із сумочкою з бахромою: дивіться фото

Рухлива торочка та сяйво стеклярусу створюють потрібний контраст на тлі стриманого пальта. Це простий спосіб освіжити свій аутфіт: що лаконічніше та темніше основне вбрання, то сміливішими можуть бути деталі.

Сумка з червоною бахромою: дивіться фото

Не чекайте особливого приводу чи виходу в театр, щоб дістати ошатну річ. Носіть такі сумочки зі звичайними пальтами, оверсайз-піджаками чи улюбленим трикотажем у будь-який день тижня.

Так само сміливо можна носити речі у стилі Balletcore у повсякденному житті, адже цей тренд тільки набирає популярності.