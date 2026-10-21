Дженніфер Лоуренс показала стильний прийом із сумкою, який зробить образ яскравим

З настанням холодної пори повсякденні образи часто стають надто стриманими та монохромними, проте стилісти радять не ховати насичені барви до наступного літа. Лише одна яскрава сумка здатна освіжити будь-який базовий затишний аутфіт і перетворити звичні речі на ультрамодний стритстайл.

Голлівудська зірка Дженніфер Лоуренс показала на вулицях Нью-Йорка бездоганний спосіб оживити осінній гардероб за допомогою контрастного аксесуара, пише Vogue. Акторка обрала рідкісну модель Hermès Bolide соковитого кислотно-зеленого відтінку, яка миттєво привернула до себе всю увагу.

Дженніфер Лоуренс із зеленою сумкою: дивіться фото

Замість того щоб перевантажувати образ іншими помітними барвами, зірка зробила ставку на елегантний нейтральний фон. Вона скомбінувала яскраву сумку з темно-синім затишним светром оверсайз, темно-сірою базовою футболкою, світлими джинсами прямого крою та коричневими замшевими сабо.

Завершальними акцентами образу стали вишукані сонцезахисні окуляри форми "котяче око" та лаконічна срібна прикраса ларіат. Такий прийом показує, як життєрадісні літні кольори легко позбавляють повсякденні осінні та зимові образи одноманітності й нудьги.

Як носити кольорову сумку восени та взимку

Яскрава сумка в холодний сезон – це найпростіший і найефективніший спосіб розбавити монохромні та темні осінньо-зимові аутфіти. У деяких із нас склався стереотип ховати соковиті аксесуари з настанням холодів, проте стилісти закликають відкинути це правило: одна якісна акцентна сумка (наприклад, у бордовому, глибокому синьому, смарагдовому, червоному, жовтому чи гірчичному відтінку) здатна повністю трансформувати образ зі звичним пальтом або об'ємним пуховиком.



Як носити червону сумку восени / Фото з Pinterest

Щоб образ мав гармонійний та дорогий вигляд, не треба підбирати взуття чи шарф у тон. Достатньо зробити сумку єдиним колірним центром вашого лука або ж підтримати її відтінок делікатними деталями – рукавичками, макіяжем губ чи манікюром.



Як носити жовту сумку восени / Фото з Pinterest

Сміливий колірний акцент додає динаміки, освіжає обличчя та робить базовий гардероб вишуканим і продуманим.

Окрім якісної кольорової сумочки вам також варто вкладати гроші в речі, які прослужать довго та не випадатимуть з модних трендів.