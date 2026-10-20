У цій добірці ми поєднали речі, які одночасно є і трендовими, і базовими класичними. Можете бути впевненими, що ці речі прослужать вам ще не один рік і ваші витрати будуть виправданими.

Замшева спідниця або костюм

Замша – головна та найдорожча на вигляд фактура цієї осені. Текстурний костюм або мідіспідниця у шоколадному чи карамельному відтінку додадуть образу особливого благородного шарму.



Бежева замшева спідниця на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Об'ємна куртка з екошкіри

Шкіряна куртка оверсайз-крою додає будь-якому аутфіту дрібку сміливості та невимушеного шику. Вона чудово зігріває в прохолодні дні та комбінується як із денімом, так і з ніжними сукнями.

Яскравий або ніжний кольоровий тренч

Відкладіть класичний бежевий плащ на користь насичених або ніжних відтінків. Червоний, блідо-блакитний або масляно-жовтий тренч стане виразним головним акцентом вашого верхнього одягу.



Блакитний тренч на осінь / Фото з Pinterest

Светр з об'ємною фактурною в'язкою

Затишний трикотаж із візерунками "коси" або фактурними розмивами подарує максимальний комфорт. Обирайте вільні силуети, які мають невимушений вигляд та додають образу затишної м'якості.

Базовий якісний лонгслів

Мінімалістичний лонгслів із якісної щільної бавовни – це основа будь-якої осінньої багатошаровості. Його можна носити як самостійний топ або одягати під жакети, кардигани та жилети.



Фіолетовий лонгслів зі шкіряною спідницею / Фото з інстаграму Nina Sandbech

Оверсайз-сорочка зі щільної тканини

Універсальна вільна сорочка чудово працює як перший чи другий шар у повсякденних луках. Накиньте її поверх топа або надягайте під об'ємний светр із випущеним комірцем та манжетами.

Джинси кльош або bootcut

Модель джинсів із розширенням від коліна повертає естетику 70-х та візуально видовжує ноги. Найкращий вигляд вони мають у глибокому темному денімі та чудово поєднуються з ботильйонами чи козаками.



Джинси кльош на осінь / Фото з Pinterest

Шкіряні або замшеві ботфорти

Ультрависокі чоботи вище коліна є головним взуттєвим фаворитом світових подіумів цього сезону. Вони гармонійно доповнюють довжину міді та подовжений трикотаж, вибудовуючи стрункий силует.

Високий трикотажний капор або об'ємний шарф

Функціональний та актуальний аксесуар, який надійно захистить від вітру й замінить звичну шапку. Всі види стильних шарфів-капюшонів додають навіть найпростішому пальту авангардного блиску.



В'язаний капор на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Акцентна акрилова або шкіряна сумка

Структурована сумка чіткої геометричної форми із ретронастроєм збере докупи весь аутфіт. Такий аксесуар підкреслить вашу увагу до деталей і піднесе статус навіть базового образу.

Продумані покупки дозволяють мати бездоганний вигляд щодня за будь-якої погоди. Ловіть ще неоціненні поради щодо того, що краще купувати у секонд-хенді, щоб бути задоволеними своїм уловом.