Шопінг у секонд-хендах вимагає особливого підходу, адже далеко не кожна вживана річ варта місця у вашій шафі. Проте існують конкретні категорії одягу, якість яких суттєво перевершує сучасний мас-маркет.

Верхній одяг з вовни

Взагалі знайти зараз у магазинах якісну вовняну річ – це ще той квест. А якщо і попадеться щось якісне, то коштуватиме воно доволі дорого. Тому за цим варто відправитися у секонд. Пальта, тренчі та жакети минулих десятиліть вирізняються високою щільністю тканини та досконалим кроєм. На відміну від сучасних аналогів, де часто переважає синтетика, вінтажні вироби створювалися зі 100% вовни з дотриманням чітких пропорцій плечового пояса.

Особливу увагу стилісти радять звертати на чоловічі відділи 80-х та 90-х років. Пальта від Burberry або щільні вовняні пальта інших брендів того періоду чудово тримають форму і створюють сучасний силует із виразними плечима.



Який одяг варто купувати в секонді / Фото з інстаграму Favour Jacqueline O

Шкіряні та байкерські куртки: справжня натуральна якість

Синтетичні замінники шкіри можуть дуже швидко втрачати свій вигляд. Натомість якісна вінтажна натуральна шкіра з роками лише набуває благородного вигляду та красивої патини. Обираючи шкіряну куртку, обов'язково перевіряйте еластичність матеріалу та стан підкладки. Тканина має залишатися гнучкою, а виріб не повинен мати стійкого затхлого запаху.

Справжній денім: силует без еластану

Сучасний мас-маркет часто додає до бавовни еластан, через що джинси швидко розтягуються та втрачають початкову форму. Історичний стандарт деніму складається з 100% бавовни щільністю від 14 унцій. Така тканина спочатку здається цупкою, проте з часом адаптується до фігури і працює за принципом корсета. Шукайте вироби з крайкою selvedge. Якщо підвернути штанину таких джинсів, на внутрішньому боці ви побачите акуратну, вузьку білу смужку із кольоровою (найчастіше червоною) ниткою по центру.



У секонд-хенді можна шукати якісні джинси / Фото з інстаграму Jessica Camerata

Вінтажний кашемір та трикотаж: секрет відсутності кошлатання

Сучасний бюджетний кашемір виготовляють із коротких волокон, які швидко утворюють кошлатість при терті. Натомість вінтажні светри 90-х років створювали з довговолокнистої нитки подвійного скручування. У секонді чи вінтажному магазині завжди можна знайти якісний трикотаж, який з роками не втратив форму.

Що ніколи не варто купувати в секонд-хенді

Існує стоп-лист речей, придбання яких може нашкодити здоров'ю або гаманцю. Насамперед це взуття, оскільки чужа устілка адаптована під іншу стопу та порушує вашу ходу й поставу.

Також утримайтеся від купівлі вінтажного шовку через високий ризик окислення ниток та білизни із міркувань гігієни. Фетрові капелюхи також важко піддаються зміні форми під нового власника.

Контрольний список: 5 кроків перевірки перед покупкою

Огляньте зони підвищеного тертя та пахви на предмет знебарвлення від дезодорантів та зносу. Перевірте наявність оригінальної фурнітури та ярликів зі складом тканини. Оцініть запах: типовий обробний аромат зникає після прання чи озонування, а от плісняву вивести майже неможливо. Оцініть посадку та плечовий шов, адже складні переробки у кравця можуть коштувати дорожче за саму річ.

Також у секонд-хендах дуже багато якісних сорочок. Раніше 24 Канал писав про те, як модно носити сорочку з секонду.