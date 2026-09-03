Відома стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі довела, що навіть найпростіший базовий верх із секонду може стати основою для крутого образу. Вона показала, як правильно підібрані деталі можуть перетворити звичайну річ на вишуканий комплект.

Для свого аутфіту Олена обрала білу оверсайз-сорочку з секонду та доповнила її лаконічною чорною краваткою. Як нижню частину образу вона використала шовкову чорну максіспідницю прямого крою, а зверху накинула структурований чорний піджак. Особливого характеру зібраному образу додали аксесуари: масивна сумочка-хобо, елегантні шкіряні рукавички без пальців, лаконічні окуляри та брошка.

Як носити оверсайз-сорочку з секонду: дивіться відео

З чим ще поєднувати базову сорочку із секонду

Біла оверсайз-сорочка – це насправді універсальна основа для багатьох осінніх комбінацій:

із заправленим краєм у джинси. Досить заправити лише один край сорочки в прямі джинси з високою посадкою й додати акцентний ремінь;

як верхній шар поверх топа чи сукні. Носіть її розстебнутою замість легкого кардигана або накидки;

під об'ємний светр. Випускайте комір, манжети й нижній край сорочки з-під трикотажного верху для створення ефекту багатошаровості;

з "бабусиними" в'язаними або строгими костюмними жилетками. Це взагалі безпрограшне комбо. Щодо низу, то це можуть бути прямі джинси, штани-палаццо або джинсова спідниця.



Як стильно носити сорочку з секонду / Фото з Pinterest

Як каже стилістка Олена Шевченко: "Вам не потрібно багато речей, вам потрібно знати, як їх стилізувати".

Базові речі насправді легко піддаються експериментам – вам просто треба почати цей експеримент. Дізнайтеся більше про те, які сорочки будуть у моді восени 2026 року, аби легко оновити гардероб актуальними фасонами.