В этой подборке мы собрали вещи, которые одновременно являются и модными, и базовыми классическими. Можете быть уверены, что эти вещи прослужат вам еще не один год, и ваши расходы окупятся.
Замшевая юбка или костюм
Замша – главная и самая дорогая на вид фактура этой осени. Текстурный костюм или юбка-миди в шоколадном или карамельном оттенке придадут образу особого благородного шарма.
Бежевая замшевая юбка на осень 2026 / Фото с Pinterest
Объемная куртка из эко-кожи
Кожаная куртка оверсайз-кроя придает любому аутфиту нотку смелости и непринужденного шика. Она прекрасно согревает в прохладные дни и сочетается как с джинсами, так и с нежными платьями.
Яркий или нежный цветной тренч
Отложите классический бежевый плащ в пользу насыщенных или нежных оттенков. Красный, бледно-голубой или маслянисто-желтый тренч станет выразительным главным акцентом вашей верхней одежды.
Голубой тренч на осень / Фото с Pinterest
Свитер с объемной фактурной вязкой
Уютный трикотаж с узорами "косы" или фактурными размывами подарит максимальный комфорт. Выбирайте свободные силуэты, которые выглядят непринужденно и придают образу уютной мягкости.
Базовый качественный лонгслив
Минималистичный лонгслив из качественного плотного хлопка – это основа любой осенней многослойности. Его можно носить как самостоятельный топ или надевать под жакеты, кардиганы и жилеты.
Фиолетовый лонгслив с кожаной юбкой / Фото из инстаграма Nina Sandbech
Оверсайз-рубашка из плотной ткани
Универсальная свободная рубашка отлично подходит в качестве первого или второго слоя в повседневных образах. Накиньте ее поверх топа или надевайте под объемный свитер с отложным воротником и манжетами.
Джинсы клеш или bootcut
Модель джинсов с расклешенным низом от колена возвращает эстетику 70-х и визуально удлиняет ноги. Лучше всего они смотрятся в глубоком темном дениме и прекрасно сочетаются с ботильонами или казаками.
Джинсы-клеш на осень / Фото с Pinterest
Кожаные или замшевые ботфорты
Ультравысокие сапоги выше колена – главный обувной фаворит мировых подиумов этого сезона. Они гармонично дополняют длину миди и удлиненный трикотаж, создавая стройный силуэт.
Высокий трикотажный капюшон или объемный шарф
Функциональный и актуальный аксессуар, который надежно защитит от ветра и заменит привычную шапку. Все виды стильных шарфов-капюшонов придают даже самому простому пальто авангардный блеск.
Вязаный капюшон на осень 2026 / Фото с Pinterest
Акцентная акриловая или кожаная сумка
Структурированная сумка четкой геометрической формы с ретро-ноткой скрепит воедино весь аутфит. Такой аксессуар подчеркнет ваше внимание к деталям и повысит статус даже базового образа.
Продуманные покупки позволяют выглядеть безупречно каждый день в любую погоду. Воспользуйтесь еще несколькими ценными советами о том, что лучше покупать в секонд-хенде, чтобы остаться довольными своим выбором.