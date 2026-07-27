Емма Робертс вийшла заміж у незвичайній вінтажній сукні: "Хотіла бути схожою на привида"

26 липня американська акторка Емма Робертс вийшла заміж за свого колегу Коді Джона. Закохані відсвяткували весілля в Сан-Веллі (штат Айдахо, США).

Церемонія відбулася в родинному маєтку актора у вузькому колі рідних і друзів. Наречена постала перед гостями у вишуканій сукні, створеній спеціально для неї брендом Monique Lhuillier. Про образ Емми Робертс детально написало видання VOGUE.

Так, виявилося, що акторка не хотіла традиційного білого вбрання. Натомість мріяла про образ із вінтажним настроєм.

Я хотіла бути схожою на привида – такого трохи старовинного привида-ляльку,

– жартувала Емма Робертс.

Саме тому разом із дизайнеркою вони створили унікальний відтінок тканини з легким ефектом "забарвлення чаєм".

Основою для вбрання став шовковий шифон, що зробив образ легким і повітряним. Напівпрозору тканину задрапірували поверх корсета, а багатошарова спідниця зі шлейфом додала сукні романтичності та плавності в русі. Образ доповнили знімна мереживна шаль, довга фата з тонкого шовкового тюлю та делікатна вуалетка, яка прикривала очі нареченої.

Завдяки знімним деталям сукня могла трансформуватися протягом святкування. Як пояснила Монік Лулье, загалом вона передбачала п'ять різних варіантів образу.

На створення цього весільного вбрання команда бренду витратила дев'ять місяців і майже тисячу годин роботи.

Нагадаємо, що на початку літа заміж вийшла відома українська блогерка Даша Квіткова. На весіллі вона змінила два вбрання.