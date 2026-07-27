Церемония прошла в семейном имении актера в узком кругу родных и друзей. Невеста предстала перед гостями в изысканном платье, созданном специально для нее брендом Monique Lhuillier. Об образе Эммы Робертс подробно написало издание VOGUE.

Так, оказалось, что актриса не хотела традиционного белого наряда. Она мечтала об образе с винтажным настроением.

Я хотела быть похожа на привидения – такого немного старинного привидения-куклу,

– шутила Эмма Робертс.

Именно поэтому вместе с дизайнером они создали уникальный оттенок ткани с легким эффектом "окраски чаем".

Основой для наряда стал шелковый шифон, сделавший образ легким и воздушным. Полупрозрачную ткань задрапировали поверх корсета, а многослойная юбка со шлейфом добавила платью романтичности и плавности в движении. Образ дополнили съемная кружевная шаль, длинная фата из тонкого шелкового тюля и деликатная вуалетка, прикрывавшая глаза невесте.

Благодаря съемным деталям платье могло трансформироваться в течение празднования. Как объяснила Моник Лулье, всего она предусматривала пять различных вариантов образа.

На создание этой свадебной одежды команда бренда потратила девять месяцев и почти тысячу часов работы.

Напомним, что в начале лета замуж вышла известная украинская блоггерша Даша Квиткова. На свадьбе она сменила два наряда.