Емма Стоун показала зручний та лаконічний образ на осінь: готова зіркова шпаргалка

Осінній гардероб часто вимагає балансу між затишком, функціональністю та міською елегантністю. Голлівудські зірки вже задають головні напрями для майбутнього сезону і нам є чого у них повчитися.

Днями папараці зазнімкували оскароносну Емму Стоун на знімальному майданчику романтичної комедії "The Catch" у Брукліні. Оскароносна акторка показалась у бездоганному нью-йоркському аутфіті, який одразу охрестили головною фішкою міжсезоння. Емма вдало поєднала класичні базові речі, створивши елегантний, але водночас дуже невимушений preppy-ансамбль.

З чого складається стильний міжсезонний лук Емми Стоун

Основою стильного виходу Стоун стала багатошаровість. Стилісти підібрали для зірки білосніжну базову сорочку з комірцем, поверх якої накинули темно-синій трикотажний жилет із V-подібним вирізом. Нижню частину образу склали лаконічні сині джинси прямого крою із середньою посадкою.

Образ Емми Стоун з жилеткою: дивіться фото

Завершальними штрихами та головними акцентами стали аксесуари та взуття:

лофери з білими шкарпетками. Трендове м'яке взуття з контрастними шкарпетками додало практичному міському стилю особливої легкості.

замшева сумка-тоут. Містка коричнева сумка з м'якої замші зробила лук завершеним і діловим.

Як повторити цей образ з власного гардероба

Головна порада – не бійтеся жилетів. Трикотажний або кашеміровий жилет поверх сорочки чи футболки – один із найзручніших способів створити ефектну багатошаровість без зайвого об'єму.

Робимо ставку на текстуру. Поєднання цупкого деніму, бавовняної сорочки та м'якої замші робить навіть монохромний або нейтральний комплект візуально дорогим.



Як носити в'язану жилетку / фото з інстаграму

Шкарпетки напоказ. Щоб лофери чи балетки не мали занадто суворого вигляду, додайте до них щільні білі або пастельні шкарпетки. Це додасть аутфіту грайливості.

До слова, шкарпетки напоказ стануть головним провокативним трендом цієї осені.