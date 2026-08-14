На днях папарацци поймали лауреатку Оскара Эмму Стоун на съемочной площадке романтической комедии "The Catch" в Бруклине. Оскароносная актриса появилась в безупречном нью-йоркском наряде, который сразу же назвали главной фишкой межсезонья. Эмма удачно сочетала классические базовые вещи, создав элегантный, но в то же время очень непринужденный preppy-ансамбль.

Из чего состоит стильный межсезонный лук Эммы Стоун

Основой стильного образа Стоун стала многослойность. Стилисты подобрали для звезды белоснежную базовую рубашку с воротником, поверх которой накинули темно-синий трикотажный жилет с V-образным вырезом. Нижнюю часть образа составили лаконичные синие джинсы прямого кроя со средней посадкой.

Образ Эммы Стоун с жилеткой: смотрите фото

Завершающими штрихами и главными акцентами стали аксессуары и обувь:

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лоферы с белыми носками. Трендовая мягкая обувь с контрастными носками придала практичному городскому стилю особую легкость.

замшевая сумка-тоут. Вместительная коричневая сумка из мягкой замши сделала образ завершенным и деловым.

Как повторить этот образ из собственного гардероба

Главный совет – не бойтесь жилетов. Трикотажный или кашемировый жилет поверх рубашки или футболки – один из самых удобных способов создать эффектную многослойность без лишнего объема.

Делаем ставку на текстуру. Сочетание плотного денима, хлопковой рубашки и мягкой замши делает даже монохромный или нейтральный комплект визуально дорогим.



Как носить вязаный жилет / фото из инстаграма

Носки напоказ. Чтобы лоферы или балетки не выглядели слишком строго, добавьте к ним плотные белые или пастельные носки. Это придаст аутфиту игривости.

Кстати, носки напоказ станут главным провокационным трендом этой осени.