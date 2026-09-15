Зендея, Ніколь Кідман, Селена Гомес та інші: найефектніші образи зірок на Еммі-2026

Червона доріжка Еммі-2026 зібрала чимало відомих акторок, які продемонстрували ефектні вечірні образи.

Зірки для цього публічного виходу обирали елегантні сукні, ніжні аксесуари та яскравий декор. Які вбрання знаменитостей привернули найбільше уваги – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман зробила ставку на елегантну класику. Акторка з'явилася на червоній доріжці в білій сукні Chanel до щиколоток. Вбрання мало приталений силует і відкриті плечі, а головною деталлю стала ніжна оздоба з пір'я. Свій образ Кідман доповнила чорними туфлями, делікатними прикрасами та годинником OMEGA.

Зендея

Зендея традиційно привернула увагу своїм виходом на червону доріжку. Окрім нової зачіски акторки, яку активно обговорювали шанувальники, не залишилося без уваги і її ефектне вбрання.

Зірка "Ейфорії" з'явилася в сукні Prada на замовлення з прозорого тюлю, вкритого кристалами. Завдяки такому декору здавалося, ніби блискучі камені сяють просто на шкірі акторки. Вбрання Зендея доповнила діамантами та перлами Mikimoto і додала туфлі Christian Louboutin.

Селена Гомес

Селена Гомес одягнула на церемонію у розкішну сукню Louis Vuitton, виготовлену на замовлення. Вбрання було прикрашене золотистою вишивкою, яка нагадувала обладунки. Свій look акторка доповнила прикрасами Tiffany & Co.

Чейз Інфініті

Чейз Інфініті, яка знімалася в фільмі Одна битва за іншою, обрала ефектну сукню Louis Vuitton без бретелей, повністю вкриту бісером мідного відтінку. Вбрання щільно облягало фігуру, а нижче колін розширювалося. Мінімум прикрас дозволив зосередити всю увагу на фактурі сукні.

До речі, для Чейз Інфініті цей вихід став дебютом на Еммі.

Сара Піджон

Для Сари Піджон це теж був перший вихід на червону доріжку Еммі. Зірка серіалу "Американська історія кохання" обрала ніжну бузкову сукню-комбінацію Chanel із драпірованим декольте.

Особливу увагу привертали бретелі вбрання – їх прикрашали перли, кристали та підвіски. Завдяки цьому сукня виглядала так, ніби її оздобили ювелірними прикрасами.

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