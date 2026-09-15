Для этого публичного выхода звезды выбирали элегантные платья, нежные аксессуары и яркий декор. Какие наряды знаменитостей привлекли наибольшее внимание – смотрите далее в материале 24 Канала.

Николь Кидман

Николь Кидман сделала ставку на элегантную классику. Актриса появилась на красной дорожке в белом платье Chanel до лодыжек. Наряд имел приталенный силуэт и открытые плечи, а главной деталью стала нежная отделка из перьев. Свой образ Кидман дополнила черными туфлями, изящными украшениями и часами OMEGA.

Зендея

Зендея традиционно привлекла внимание своим выходом на красную дорожку. Помимо новой прически актрисы, которую активно обсуждали поклонники, не остался без внимания и ее эффектный наряд.

Звезда "Эйфории" появилась в платье Prada, сшитом на заказ из прозрачного тюля, усыпанного кристаллами. Благодаря такому декору казалось, будто сверкающие камни сияют прямо на коже актрисы. Наряд Зендеи дополнили бриллиантами и жемчугом Mikimoto, а также туфлями Christian Louboutin.

Селена Гомес

Селена Гомес надела на церемонию роскошное платье Louis Vuitton, сшитое на заказ. Наряд был украшен золотистой вышивкой, напоминавшей доспехи. Свой образ актриса дополнила украшениями Tiffany & Co.

Чейз Инфинити

Чейз Инфинити, снимавшаяся в фильме "Одна битва за другой", выбрала эффектное платье Louis Vuitton без бретелек, полностью покрытое бисером медного оттенка. Наряд плотно облегал фигуру, а ниже колен расширялся. Минимум украшений позволил сосредоточить все внимание на фактуре платья.

Кстати, для Чейз Инфинити этот выход стал дебютом на церемонии Эмми.

Сара Пиджон

Для Сары Пиджон это тоже был первый выход на красную дорожку Эмми. Звезда сериала "Американская история любви" выбрала нежное сиреневое платье-комбинацию Chanel с драпированным декольте.

Особое внимание привлекали бретели наряда – их украшали жемчуг, кристаллы и подвески.

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