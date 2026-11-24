23-річна красуня вразила головним вбранням для фіналу в Пуерто-Ріко.

Анна Ніконова показала підготовку до фіналу "Міс Всесвіт" та розповіла в інстаграмі про сяючу сукню, в якій вийде на сцену конкурсу. Її створила українська дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Як виявилось, в конкурсантки був чіткий запит до GASANOVA, який вони перетворювали в реальність разом. Основним референсом став один з кінообразів Одрі Гепберн в сучасному прочитанні Кендалл Дженнер на Балу Інституту костюма.

Ідея з’явилася задовго до конкурсу. Анну Ніконову надихав образ Кендалл Дженнер на Met Gala 2021: сукня Givenchy, натхненна Одрі Гепберн у фільмі "Моя прекрасна леді". Для Ані це втілення позачасової елегантності й класичного голлівудського гламуру. Ми перетворили цю мрію на власну історію, і сукня вийшла саме такою, як Анна і мріяла,

– розповіли в GASANOVA.

Ніконова зізналась, що, на її думку, розкішна сукня вийшла ще кращою, аніж у топмоделі.

Що відомо про сукню Анни Ніконової для фіналу "Міс Всесвіт"

У вбранні поєднані впізнавана естетика GASANOVA – сяйво, мерехтіння каміння – й елементи, які мають підкреслити енергію самої Анни. Графічність силуету, динаміка та пластика бахроми, гра світла – бренд продумав образ так, щоб він максимально виграшно виглядав під сценічним освітленням.

Сукню розшивали вручну дрібними камінцями. Завдяки цьому вона вже приголомшила публіку під час попереднього відбору конкурсу.

Сукня Анни Ніконової від GASANOVA: фото

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