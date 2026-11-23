Сукню для Майлі Сайрус, яка вийшла заміж за Макса Морандо минулих вихідних, створив бренд Saint Laurent. Як і костюм нареченого. Про це повідомляє видання E!News.

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На весільних фотографіях, які зняв всесвітньо відомий фотограф Хосе Віа, знаменита наречена красується в образі, який був створений для особливого дня. На ній біла шовкова сукня бездоганного крою та класичного силуету з довгими рукавами й акцентом на талії. Майлі не була б собою, якби не вирішила доповнити класику зухвалим елементом – красиво відкритою спиною й підкресленими плечима. Абсолютно в дусі естетики, яку вже кілька років спостерігаємо в стилі співачки.

Весільна сукня Майлі Сайрус / Фото miley

Сукню створив дизайнер та креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло.

Весілля Майлі Сайрус і Макса Морандо: фото

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Сайрус доповнила білосніжне вбрання кастомним шовковим взуттям бренду. Елегантно зібране волосся та макіяж не створювали зайвого візуального шуму, а залишали у фокусі природну вроду нареченої і розкішну сукню.

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Що ж до нареченого, Макс поєднав офіційність чорного смокінга Saint Laurent і шовкової атласної краватки з невимушеними сонцезахисними окулярами та шкіряними кросівками Saint Laurent.

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